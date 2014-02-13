Клерк.Ру
 

ФНС разъяснила порядок налогообложения в случае гибели или разрушения объекта недвижимости

02.02.17 14:19
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Датой прекращения налогообложения разрушенного объекта недвижимости признается дата снятия такого объекта с государственного кадастрового учета, полученная налоговыми органами из органов Росреестра (статья 408 НК РФ), пояснили в ФНС. Объект снимается с кадастрового учета на основании акта обследования, подготовленного кадастровым инженером. Одновременно проводится государственная регистрация прекращения прав на данный объект в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

При этом налогоплательщику не требуется дополнительно информировать налоговые органы о прекращении существования объекта недвижимости и представлять документы, подтверждающие факт его разрушения (справка местной администрации, акт обследования БТИ, постановление органов пожарного надзора и т.п.).

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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