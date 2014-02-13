Более миллиарда рублей налогов поступило в бюджет Санкт-Петербурга по результатам «зарплатных» комиссий

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В целях увеличения поступлений налогов в бюджет, побуждения налогоплательщиков к самостоятельному выявлению ошибок в налоговом учете и уточнению налоговых обязательств в Управлении ФНС России по Санкт-Петербургу и межрайонных инспекциях на постоянной основе работают Комиссии по легализации налоговой базы.

После вызова на комиссию руководителей организаций, выплачивающих заработную плату ниже среднеотраслевого уровня, за 2016 год в бюджет дополнительно поступило 625 млн. рублей и погашена задолженность по НДФЛ в сумме 391 млн. рублей 300 физических лиц и индивидуальных предпринимателей, не задекларировавших свои доходы или отразивших доход не в полном объеме, дополнительно уплатили в бюджет 36 млн. рублей.

НДФЛ - основной источник бюджета Санкт-Петербурга. От своевременности и полноты поступления налогов в бюджет города зависит своевременное и полное финансирование школ, дошкольных образовательных учреждений, развитие транспортной системы города, предоставление бесплатных медицинских услуг, развитие здравоохранения, физической культуры и спорта, работа городского общественного транспорта, содержание дорог, реализация городских программ социальной направленности.

Пользователи сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» могут самостоятельно проверить, перечисляет ли налоговой агент за них налоги. Сведения о полученных доходах и суммах налога, перечисленных работодателем, содержатся во вкладке «Налог на доходы физических лиц»/ «Сведения о справках по форме 2-НДФЛ».

Подключиться к сервису можно в любой налоговой инспекции Санкт-Петербурга при наличии документа, удостоверяющего личность и свидетельства о постановке на налоговый учет.