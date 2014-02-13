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ФНС дала рекомендации по заполнению декларации на новые виды подакцизных товаров

02.02.17 16:47
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В соответствии с положениями пункта 1 статьи 181 НК РФ с 01.01.2017 подакцизными товарами признаются электронные системы доставки никотина, жидкости для электронных систем доставки никотина, табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания.

Однако в действующей форме налоговой декларации по акцизам на табачные изделия отсутствует возможность отражения налогоплательщиком сведений об операциях с новыми видами подакцизных товаров.

В этой связи до утверждения новой формы налоговой декларации по акцизам на табачные изделия отражение налогоплательщиком совершенных операций с табаком (табачными изделиями), предназначенными для потребления путем нагревания, с электронными системами доставки никотина и жидкостями для них возможно в налоговой декларации по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы, форма которой утверждена приказом ФНС России от 12.01.2016 N ММВ-7-3/1.

В письме № СД-4-3/1501@ от 30.01.2017 ФНС рекомендует при заполнении раздела 2 указанной налоговой декларации по акцизам и приложения N 2 к ней отражать следующие коды видов подакцизных товаров:

- электронные системы доставки никотина - код 470;

- жидкости для электронных систем доставки никотина - код 471;

- табак (табачные изделия), предназначенные для потребления путем нагревания, - код 472.

Налоговую базу и объем подакцизной продукции при заполнении налоговой декларации рекомендуется указывать в единицах измерения:

- электронные системы доставки никотина - в штуках (код единицы измерения по Общероссийскому классификатору единиц измерения (далее - ОКЕИ)-796);

- жидкости для электронных систем доставки никотина - в миллилитрах (код по ОКЕИ-111);

- табак (табачные изделия), предназначенные для потребления путем нагревания, - в килограммах (код по ОКЕИ - 166).

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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