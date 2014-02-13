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Минфин пояснил, как экспедиторам заполнить журнал учета счетов-фактур

03.02.17 10:47
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В письме Минфин № 03-07-09/566 от 12.01.2017 рассказал о ведении журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур экспедитором, осуществляющим деятельность в интересах другого лица.

Правилами ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, утвержденными постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. N 1137, порядок ведения журнала учета экспедиторами не установлен.

Согласно подпунктам "о" и "п" пункта 7 Правил в графе 14 части 1 "Выставленные счета-фактуры" журнала учета указывается стоимость товаров (работ, услуг) по счету-фактуре, указанная в графе 9 по строке "Всего к оплате" счета-фактуры, а в графе 15 - сумма налога на добавленную стоимость по счету-фактуре, указанная в графе 8 по строке "Всего к оплате" счета-фактуры.

Поскольку согласно Правилам в графах 10 - 12 части 1 журнала учета указываются сведения из счетов-фактур, полученных от продавцов, в графах 14 и 15 части 1 журнала учета указываются данные из счетов-фактур продавцов, полученных экспедитором, указанные в графах 9 и 8 по строке "Всего к оплате" счета-фактуры, в части стоимости, предъявленной экспедитором клиенту.

На основании подпунктов "о" и "п" пункта 11 Правил в графах 14 и 15 части 2 "Полученные счета-фактуры" журнала учета экспедитором указываются соответственно стоимость товаров (работ, услуг) и сумма налога на добавленную стоимость, указанные в графах 8 и 9 по строке "Всего к оплате" счетов-фактур, полученных экспедитором от продавцов товаров (работ, услуг).

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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