После модернизации ОС амортизацию можно начислять исходя из нового срока использования

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Согласно статье 258 НК РФ налогоплательщик вправе увеличить срок полезного использования объекта основных средств после даты ввода его в эксплуатацию в случае, если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения такого объекта увеличился срок его полезного использования. При этом увеличение срока полезного использования основных средств может быть осуществлено в пределах сроков, установленных для той амортизационной группы, в которую ранее было включено такое основное средство. Данные положения также применяются к основным средствам, выделенным в отдельную амортизационную группу.

Учитывая вышеизложенное, после проведения модернизации (реконструкции) основного средства амортизация может начисляться по тем нормам, которые были определены при первоначальном включении этого основного средства в соответствующую амортизационную группу. А в случае если срок полезного использования после проведения реконструкции, модернизации или технического перевооружения был увеличен, организация вправе начислять амортизацию по новой норме, рассчитанной исходя из нового срока полезного использования основного средства.

Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-03-06/1/67358 от 16.11.2016.