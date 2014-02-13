Клерк.Ру
 

После модернизации ОС амортизацию можно начислять исходя из нового срока использования

03.02.17 13:47
Просмотров: 

Согласно статье 258 НК РФ налогоплательщик вправе увеличить срок полезного использования объекта основных средств после даты ввода его в эксплуатацию в случае, если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения такого объекта увеличился срок его полезного использования. При этом увеличение срока полезного использования основных средств может быть осуществлено в пределах сроков, установленных для той амортизационной группы, в которую ранее было включено такое основное средство. Данные положения также применяются к основным средствам, выделенным в отдельную амортизационную группу.

Учитывая вышеизложенное, после проведения модернизации (реконструкции) основного средства амортизация может начисляться по тем нормам, которые были определены при первоначальном включении этого основного средства в соответствующую амортизационную группу. А в случае если срок полезного использования после проведения реконструкции, модернизации или технического перевооружения был увеличен, организация вправе начислять амортизацию по новой норме, рассчитанной исходя из нового срока полезного использования основного средства.

Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-03-06/1/67358 от 16.11.2016.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Семинары по теме «Учет основных средств и НМА»
Бухгалтерские новости
 
ФНС пояснила порядок начисления амортизации по основным средствам
 
Бухгалтерские новости
 
Модернизировали полностью самортизированное ОС: как начислять амортизацию
 
Бухгалтеру
 
Срок службы нежилых помещений "сокращают" предыдущие владельцы
 
Бухгалтеру
 
Определяем срок полезного использования ОС
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Учет основных средств и НМА»

Все семинары по теме Учет основных средств и НМА
Рубрики
еще
»
Мнения25
Аноним прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
19:42
Аноним прокомментировал материал «Минфин предложил назначать размер пенсии исходя из нуждаемости»
19:33
Аноним прокомментировал материал «Я попал на сайт онлайн-казино. Что мне делать?»
19:12
Аноним прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
18:41
Аноним прокомментировал материал «Главбух «на крючке» или 5 налоговых подстав»
17:53
Аноним прокомментировал материал «Разбогатеть по плану. 5 шагов к кредиту на развитие своего бизнеса без залога»
17:02
Аноним прокомментировал материал «​Мода «от купюр». Надо ли законодательно ограничивать наличные платежи в России»
16:54
Аноним прокомментировал материал «Раздача "дальневосточного гектара" началась»
16:43
Аноним прокомментировал материал «Тест: что такое патентная система налогообложения?»
14:09
Аноним прокомментировал материал «В Армавире утверждены значения коэффициента К2 на 2010 год»
13:59
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «КНД-1110018 Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год»
12:58
Аноним прокомментировал материал «Комментарий о контрагенте ООО "ЭЛИТСТРОЙСЕРВИС"»
12:11
Аноним прокомментировал материал «Работающим пенсионерам не будут индексировать пенсии»
11:18
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
11:15
Аноним прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
10:39
Аноним прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
10:25
Аноним прокомментировал материал «Плательщики в систему "Платон" получили льготы по транспортному налогу»
09:03
Аноним прокомментировал материал «Плательщики в систему "Платон" получили льготы по транспортному налогу»
09:02
Аноним прокомментировал материал «Плательщики в систему "Платон" получили льготы по транспортному налогу»
08:59
Аноним прокомментировал материал «КНД-1110018 Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год»
08:56
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтеры выплачивают аванс в размере определенного процента от оклада»
08:55
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтеры выплачивают аванс в размере определенного процента от оклада»
07:53
Аноним прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
07:33
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтеры выплачивают аванс в размере определенного процента от оклада»
06:39
Аноним прокомментировал материал «Сколько мы на самом деле платим налогов?»
01:54
Аноним прокомментировал материал «Как сэкономить и даже получить деньги назад, покупая в интернет-магазинах?»
вчера, 23:40
Аноним прокомментировал материал «В федеральных округах появятся отдельные кассационные и апелляционные суды»
вчера, 23:28
Обслуживающий
Борис Мальцев прокомментировал материал «Вознаграждения работникам можно включить в состав расходов, если они предусмотрены локальными актами»
вчера, 23:26
Обслуживающий
Борис Мальцев прокомментировал материал «Вознаграждения работникам можно включить в состав расходов, если они предусмотрены локальными актами»
вчера, 22:51
Аноним прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
вчера, 22:10
Не клерк
GSokolov прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
вчера, 22:07
Аноним прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
вчера, 21:50
Аноним прокомментировал материал «В Краснодарском крае средняя заработная плата составляет 23 753 рубля»
вчера, 21:30
Аноним прокомментировал материал «В Краснодарском крае средняя заработная плата составляет 23 753 рубля»
вчера, 21:26
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Выявить «липовый» больничный – проще простого»
вчера, 20:49
Аноним прокомментировал материал «Тест: что такое патентная система налогообложения?»
вчера, 20:31
еще
 