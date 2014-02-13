Вознаграждения работникам можно включить в состав расходов, если они предусмотрены локальными актами

Просмотров:

Установленный статьей 255 НК РФ перечень расходов на оплату труда не является закрытым, и согласно пункту 25 указанной статьи НК РФ к расходам на оплату труда относятся также другие виды расходов, произведенных в пользу работника, при условии, что они предусмотрены трудовым и (или) коллективным договором.

При этом в пунктах 21, 22 статьи 270 НК РФ указано, что при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитываются расходы на любые виды вознаграждений, предоставляемых руководству или работникам организации помимо вознаграждений, выплачиваемых на основании трудовых договоров (контрактов), а также расходы в виде премий, выплачиваемых работникам за счет средств специального назначения или целевых поступлений.

Таким образом расходы в виде вознаграждений могут быть учтены в целях налогообложения прибыли организаций, в случае если порядок, размер и условия их выплаты предусмотрены локальными нормативными актами организации, содержащими нормы трудового права, при соответствии критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 НК РФ, и при условии, что подобные расходы не поименованы в статье 270 НК РФ.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-06/1/80071 от 10.01.2017.