Еще два региона утвердили список местностей, где можно не применять онлайн-ККТ

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Правительства Курганской и Кировской областей утвердили перечни местностей, удаленных от сетей связи, в которых организации и индивидуальные предприниматели могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных.

Постановление Правительства Кировской области от 31.01.2017 № 43/52 и Постановление Правительства Курганской области от 31.01.2017 № 20 опубликованы на Официальном интернет-портале правовой информации.