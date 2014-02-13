В Томской области определили местности, где можно не применять онлайн-ККТ

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Администрации Томской области постановлением от 30.01.2017 № 26а утвердила перечень местностей, удаленных от сетей связи, в которых пользователи могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных.

В перечень включены исключительно сельские поселения (и одна деревня). Вероятно, в остальных населенных пунктах области, со связью всё прекрасно.