ИФНС неадекватно реагирует на НДФЛ за декабрь, уплаченный в декабре

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Еще один посетитель нашего форума поделился своей проблемой, которая возникла из-за уплаты декабрьского НДФЛ в декабре.

Напомним, на минувшей неделе мы уже рассказывали о подобной истории. Бухгалтер с огорчением сообщил, что такое раннее перечисление НДФЛ не устроило налоговую инспекцию и она, игнорируя декабрьский платеж НДФЛ, требует повторить его еще раз.

В этот раз посетитель нашего форума рассказал, что налоговики выставили требование на уплату НДФЛ и пени.

есть тут несчастные, кто умудрился как и я перечислить ндфл в декабре? теперь вот прилетело требование как неуплата с пенями. бесполезно с ними спорить? платить заново и возвращать назад уплаченную сумму в декабре? было же письмо ФНС вроде. у нас з/п выплатили 28 и 29 Соответственно, когда мы должны были НДФЛ перечислить? 31 декабря или 9 января, но это же тоже нарушение закона.

- Аноним

В теме форума «выплата НДФЛ в декабре» бухгалтер ищет товарищей по несчастью, а также пути выхода из сложившейся ситуации.