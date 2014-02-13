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Директор лучше бухгалтера знает, как считать налог по УСН!

03.02.17 11:44
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Ох, уж эти бухгалтеры… Даже налог правильно посчитать не могут. Какой-то он у них слишком большой получается.

Упрощенная система налогообложения – это от слова «просто». Чтобы определить сумму налога, достаточно знать остаток на расчетном счете. Если его нет (сколько пришло, столько и ушло) – значит и налога большого быть в принципе не может. Так думают некоторые руководители.

Именно так мыслит директор компании, в которой работает читательница нашего форума. Бухгалтер растерялась, когда руководитель обвинил ее в неверном расчете налога и потребовал ориентироваться исключительно на обороты по счету, так как, по его мнению, такой способ подсчета налога – вполне логичен.

С начала года взяла одну фирму и вчера была неприятная ситуация. Посчитала налог УСН 15% и показала расчет директору, он был категорически не согласен,сказал, что на конец года остатка на счетах нет, типа сколько пришло, столько же ушло и такая сумма налога никак не может быть и в моих расчетах ошибка.
Я человек довольно мягкий и такой напор со стороны директора вызвал у меня ступор я на тот момент ничего не смогла ответить.
В итоге ошибки не было, просто есть расходы на 4 000 000, которые документально не оформлены(были авансы) и соответсвенно в КУДиР не попадают.
Директор сказал тогда, что я не логично думаю, почему перед расчетом налога я не посмотрела обороты по счету?
В связи с этим вопрос к коллегам при расчете налога вы соотносите его с оборотами по счету?
если бы налоги так просто считались(отнять что пришло от то того что ушло, умножив на ставку налога), наверное все учет вели бы сами и на бухгалтера не пришлось бы учиться 5 лет?
- Регина77

А ваше руководство вникает в тонкости определения налоговой базы?

Дать совет нашей читательнице и поделиться своим опытом общения с руководителем на тему подсчета налогов можно в теме форума «Обороты по счету и налоги».

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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