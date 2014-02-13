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Операции по выдаче поручительств (гарантий) НДС не облагаются

03.02.17 12:43
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Московское УФНС напоминает об изменениях в Налоговом кодексе, связанных с выдачей гарантий (поручительств).

В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2017 года вступили в силу изменения, внесенные в пункт 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

На основании подпункта «б» пункта 1 статьи 2 Федерального закона пункт 3 статьи 149 Кодекса дополнен подпунктом 15.3, согласно которому не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) налогом на добавленную стоимость операции по выдаче поручительств (гарантий) налогоплательщиком, не являющимся банком.

Одновременно необходимо учитывать, что согласно пункту 5 статьи 149 НК РФ налогоплательщик, осуществляющий операции по реализации товаров (работ, услуг), предусмотренные пунктом 3 статьи 149 НК РФ, вправе отказаться от освобождения таких операций от налогообложения, представив соответствующее заявление в налоговый орган по месту учета в срок не позднее 1-го числа налогового периода, с которого налогоплательщик намерен отказаться от освобождения или приостановить его использование.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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