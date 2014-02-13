Выявить «липовый» больничный – проще простого
Чаще всего поддельные листки выявляются по месту работы — бухгалтерами расчетных отделов. Обращают на себя внимание цвет, плотность бумаги, нетипичные номера, небрежное и неправильное оформление больничных.
Например, как рассказали в отделении ФСС по Якутии, было выявлено несколько фальшивых листков нетрудоспособности, в наименовании строк которых были допущены комические ошибки — вместо «Листок нетрудоспособности» было указано - «Листок нетрудоспособного», вместо «Освидетельствован в бюро МСЭ» - «Освидетельствован в бюро МСЮ» и другие.
В 2014 — 2016 году специалистами Регионального отделения и бдительными бухгалтерами страхователей было выявлено 33 поддельных листка нетрудоспособности. Практически все они были «привезены» из других регионов и чаще всего совпадали с периодом очередных отпусков работников. В 2016 году впервые было выявлено три местных лжебольничных. Причем в качестве медицинской организации, которая якобы освободила сотрудника от работы была указана несуществующая ныне больница г. Якутска.
ФСС информирует, что установление подлинности бланка листка нетрудоспособности на сегодняшний день не составляет большого труда. В Российской Федерации единственным изготовителем и распространителем бланков листков нетрудоспособности является ФСС РФ. Информация о каждом бланке заносится в Портал Фонда. Здесь указываются не только номера больничных, но и маршруты их распространения, — в какое Региональное отделение был распределен конкретный бланк и далее в какую медицинскую организацию. Также указывается временной период, когда были совершены эти действия.
По законодательству России предоставление фальшивого документа является преступлением. И за него следует уголовное или административное наказание. А также обман работодателя может грозить потерей работы и репутации.
Уважаемая Гоголева Н.Р.!
Вы информируете о том , что выявить фальшивый больничный проще
простого, Может быть и так если ты бухгалтер ,или суд, или следователь ( ст. 61
ст3 Закона « Об охране здоровья граждан».
Так как я являюсь мамой обвиняемого, а
не выше перечисленной категорией лиц, то
реабилитировать сына нет ни какой возможности. Специалисты ФСС г. Вологды, к
которым относится Череповец, отказывают мне в этой информации, ссылаясь на
ст.13 о персональных данных. В суд, которым вынесен несправедливый приговор были
предоставлены 7 КОПИЙ листков
нетрудоспособности на общий период заболевания 5,6 месяцев, с признаками
фальсификации и интеллектуального подлога. Получается, что ФСС не заинтересован
в каком больничном учреждении выданы листки нетрудоспособности или участвует в сговоре со следствием. В городе
Череповце выданы больничные листки на имя Ахметшина Р.И., копии которых
находятся у меня на руках, с 23 пунктами нарушений Закона за № 264-н " о
выдаче листков нетрудоспособности" за № 005 364 896 152, № 007 736 313
586, № 007 762 085 631, № 007 763 420 421, № 022 780 330 930, №037 786 626
317,№ 037 915 650 580. При подаче заявления в Верховный Суд буду ссылаться и на
ваш ответ.
Тут нет таких. Вы ошиблись адресом