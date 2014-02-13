Выявить «липовый» больничный – проще простого

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Чаще всего поддельные листки выявляются по месту работы — бухгалтерами расчетных отделов. Обращают на себя внимание цвет, плотность бумаги, нетипичные номера, небрежное и неправильное оформление больничных.

Например, как рассказали в отделении ФСС по Якутии, было выявлено несколько фальшивых листков нетрудоспособности, в наименовании строк которых были допущены комические ошибки — вместо «Листок нетрудоспособности» было указано - «Листок нетрудоспособного», вместо «Освидетельствован в бюро МСЭ» - «Освидетельствован в бюро МСЮ» и другие.

В 2014 — 2016 году специалистами Регионального отделения и бдительными бухгалтерами страхователей было выявлено 33 поддельных листка нетрудоспособности. Практически все они были «привезены» из других регионов и чаще всего совпадали с периодом очередных отпусков работников. В 2016 году впервые было выявлено три местных лжебольничных. Причем в качестве медицинской организации, которая якобы освободила сотрудника от работы была указана несуществующая ныне больница г. Якутска.

ФСС информирует, что установление подлинности бланка листка нетрудоспособности на сегодняшний день не составляет большого труда. В Российской Федерации единственным изготовителем и распространителем бланков листков нетрудоспособности является ФСС РФ. Информация о каждом бланке заносится в Портал Фонда. Здесь указываются не только номера больничных, но и маршруты их распространения, — в какое Региональное отделение был распределен конкретный бланк и далее в какую медицинскую организацию. Также указывается временной период, когда были совершены эти действия.

По законодательству России предоставление фальшивого документа является преступлением. И за него следует уголовное или административное наказание. А также обман работодателя может грозить потерей работы и репутации.