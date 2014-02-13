Правительство одобрило законопроект, дающий право налоговикам истребовать документы у аудиторов

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На прошедшем вчера заседании Правительства РФ было рассмотрено несколько законопроектов. Среди них был и законопроект «О внесении изменений в статьи 82 и 931 Налогового кодекса Российской Федерации».

Законопроектом предлагается внести в законодательство изменения, которые предоставят право должностному лицу налогового органа истребовать у аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов документы (информацию), полученные ими о налогоплательщике в ходе своей деятельности, в случае если документы (информация) не представлены налогоплательщиком налоговым органам в установленном порядке.

В результате рассмотрения проект был одобрен и вынесено решение внести его в Государственную Думу.