Ключевая ставка вновь сохранилась на уровне 10%

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Сегодня совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10,00% годовых. Совет директоров отмечает, что динамика инфляции в целом соответствует прогнозу, инфляционные ожидания постепенно снижаются, а экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось ранее. При этом замедление темпа роста потребительских цен отчасти обусловлено влиянием временных факторов.

Планируемое проведение Минфином России операций по покупке/продаже иностранной валюты на валютном рынке в рамках применения переходного бюджетного правила не создаст существенных инфляционных рисков при сохранении Банком России умеренно жесткой денежно-кредитной политики. Инфляция замедлится до целевого уровня 4% к концу 2017 года и будет поддерживаться вблизи него в дальнейшем. С учетом изменения внешних и внутренних условий потенциал снижения ключевой ставки Банком России в первом полугодии 2017 года уменьшился, сообщает пресс-служба ЦБ.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 марта 2017 года.