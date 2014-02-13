В Санкт-Петербурге протестировали доступность услуг ПФР с помощью специального костюма

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Начальник Управления ПФР в Московском районе Санкт-Петербурга Мелконян Вартан Вахтангович проверил доступность получения услуг ПФР. Проверка была не совсем обычной, так как руководитель проводил тестирование с помощью специального костюма GERT, имитирующего различные формы физических ограничений, в том числе - естественные процессы старения, сообщается на сайте регионального отделения фонда.

По итогам эксперимента, Вартан Вахтангович отметил, что пожилые люди не испытывают сложностей в получении услуг, Управление является самым удобным социальным объектом в Московском районе для всех категорий граждан.

Эксперимент стал возможным благодаря руководству Сбербанка, который предоставил костюм для проверки Управления ПФР.

Костюм GERT, симулирующий инвалидность и заболевания был изобретен в Великобритании по заказу медицинских вузов для более эффективной диагностики и подготовки врачей, изучающих заболевания. Неоднократное тестирование костюма показало высокую эффективность, ведь только оказавшись в роли пожилого человека и прочувствовав его состояние, становится понятно, насколько тяжело получать информацию, будучи ограниченным в физических возможностях.