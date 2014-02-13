Клерк.Ру
 

В Санкт-Петербурге протестировали доступность услуг ПФР с помощью специального костюма

06.02.17 16:47
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Начальник Управления ПФР в Московском районе Санкт-Петербурга Мелконян Вартан Вахтангович проверил доступность получения услуг ПФР. Проверка была не совсем обычной, так как руководитель проводил тестирование с помощью специального костюма GERT, имитирующего различные формы физических ограничений, в том числе - естественные процессы старения, сообщается на сайте регионального отделения фонда.

По итогам эксперимента, Вартан Вахтангович отметил, что пожилые люди не испытывают сложностей в получении услуг, Управление является самым удобным социальным объектом в Московском районе для всех категорий граждан.

Эксперимент стал возможным благодаря руководству Сбербанка, который предоставил костюм для проверки Управления ПФР.

Костюм GERT, симулирующий инвалидность и заболевания был изобретен в Великобритании по заказу медицинских вузов для более эффективной диагностики и подготовки врачей, изучающих заболевания. Неоднократное тестирование костюма показало высокую эффективность, ведь только оказавшись в роли пожилого человека и прочувствовав его состояние, становится понятно, насколько тяжело получать информацию, будучи ограниченным в физических возможностях.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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6 мнений
Клерк
Листопад5
, Копейск
ну что за цирк? этот показательный номер ни чего не доказывает, если одном из отделений ПФР г. Санкт-Петербурга этот номер прошел, это не говорит о том, что по всей стране такие отделения ПФР.
Аватар
Аноним
, Санкт-Петербург
ну что за цирк?

 Это не цирк, это требование к исполнению 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов"
Возможно были еще, пандусы, перила......на почте, магазинах, кинотеатрах, в аэропортах, ....



Обеспечение жизнедеятельности инвалидов предусматривает:
оказание
медицинской помощи,
обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к
информации,
к объектам социальной инфраструктуры,
предоставление инвалидам
различных льгот,
обучение детей-инвалидов, образование инвалидов,
обеспечение
занятости,
материальное обеспечение,
социально-бытовое обслуживание,

санаторно-курортное лечение
транспортное обслуживание и др.



 И даже Минтруд вышел с предложением: 



Минтруда предлагает изменить правила получения гражданами звания «Ветеран
труда», наделив федеральные органы исполнительной власти правом предусматривать
дополнительные требования к кандидатам.

— Например, федеральный орган исполнительной власти может предусмотреть, что в
отношении руководителей учреждений, предприятий и иных организаций при решении 
вопроса
об их награждении необходимо учитывать выполнение ими требований
законодательства РФ, касающихся соблюдения условий по приему инвалидов на
работу



 

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