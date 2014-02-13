ИП безуспешно пытается добиться от ПФР информации про свой платеж, совершенный 31 декабря

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В последние дни декабря некоторые ИП не смогли перечислить взносы в ПФР, так как банки прекратили их прием в адрес старого администратора. О такой проблеме, в частности, рассказывала одна из постоянных читательниц нашего форума.

Однако некоторым все же удалось запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда и совершить 31 декабря платеж в ПФР по старым КБК. «В январе буду проверять и бегать доказывать оплату в 2016, хочется налоговый вычет за 2016 », - рассказывал форумчанин с ником uhti.

Побегать действительно пришлось. На днях этот предприниматель создал на форуме тему, где рассказал о своих злоключениях. Теперь он, курсируя между ПФР и ИФНС, пытается найти какие-то следы своего платежа. Пока безрезультатно.

Ситуация такая оплатил взносы в ПФР 31 декабря и до сих пор не могу узнать зачислили ли их. Был 3 раза в окружном ПФР -ответ один: "Пока данные не поступили, ждем выписки за 30 декабря". В последний приезд так вообще сказали, что "программа на ремонте по всей Москве и не чего не узнать... " -когда программа заработает -не знает консультант.

Как узнать то? куда жаловаться?

- uhti

Дать совет предпринимателю можно в теме форума «Кто платил взнос 30-31 дек 2016 в ПФР, где узнать куда ушел платеж?»