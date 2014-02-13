СЗВ-М можно сдать как по старому, так и по новому формату

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С 8 января 2016 года вступило в силу постановление Правления ПФР от 07.12.2016 г. № 1077п «Об утверждении формата сведений для ведения индивидуального (персонифицированного) учета (форма СЗВ-М)».

В новом формате СЗВ-М элемент «АФ2:ПрограммаПодготовки» в блоке «АФ2:ТипСлужебнаяИнформация» является обязательным. Пространство имен по умолчанию для документа СЗВ-М должно указываться как «http://пф.рф/ВС/СЗВ-М/2017-01-01».

В отделении ПФР по Амурской области заверили страхователей, что до 1 апреля 2017 года устанавливается переходный период, во время которого отчетность по форме СЗВ-М может быть принята по старому и новому формату.