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При уплате фиксированных взносов ИП в платежке следует указывать статус 09

06.02.17 11:17
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ИП, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, представляют расчет по страховым взносам не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом, в налоговый орган по месту нахождения, по месту жительства физического лица, производящего выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. Об этом напомнила ФНС в письме № БС-3-11/371@ от 20.01.2017. Кроме того, в документе также уточняется размер фиксированных взносов ИП.

На ОПС:

- в случае, если величина дохода плательщика не превышает 300 000 руб. за расчетный период, - в размере, определяемом как 1 МРОТ (7500 руб. на 2017 г.) x 26% x 12 мес. = 23 400 руб.;

- в случае если доход плательщика превышает 300 000 руб. за расчетный период, - в размере, определяемом как 1 МРОТ (7500 руб. на 2017 г.) x 26% x 12 мес. + 1% от суммы дохода плательщика страховых взносов, превышающей 300 000 рублей.

При этом сумма страховых взносов, уплачиваемая плательщиком, не может быть более размера, определяемого как 8 МРОТ (7500 руб. на 2017 г.) x 26% x 12 мес. = 187 200 руб.

На ОМС: - 1 МРОТ (7500 руб. на 2017 год) x 5,1% x 12 месяцев) = 4590 руб.

Взносы необходимо уплачивать на новые КБК.

При перечислении страховых взносов за себя в поле "Статус плательщика" платежного поручения указывается следующие значение: индивидуальный предприниматель - "09".

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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