Заявление о постановке на учет в качестве работодателя индивидуальным предпринимателем не подается

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У индивидуального предпринимателя, который нанимает работников для своей деятельности, обязанность по постановке на учет в налоговом органе в качестве плательщика страховых взносов на основании заявления отсутствует. Об этом сообщает Управление ФНС Республики Алтай.

Разъяснение по этому поводу содержится на сайте ФНС в рубрике «Страховые взносы 2017».



Ознакомившись с информацией, размещенной в рубрике, можно узнать у каких категорий налогоплательщиков с этого года появилась обязанность постановки на учет в качестве плательщиков страховых взносов, а для каких категорий такой обязанности Налоговым кодексом не предусмотрено.

Также в рубрике «Страховые взносы 2017» можно узнать иную информацию для плательщиков страховых взносов.