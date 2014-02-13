УФНС России по Забайкальскому краю опубликовало образцы заполнения деклараций 3-НДФЛ

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Управление ФНС по Забайкальскому краю опубликовало на сайте ФНС России образцы заполнения деклараций 3-НДФЛ.



Так в региональном блоке раздела «Декларационная кампания» сайта www.nalog.ru размещены следующие примеры заполнения деклараций:

при получении дохода от реализации недвижимого имущества;

при продаже имущества с указанием суммы документально подтверждённых расходов;

при продаже имущества стоимостью менее 1 млн рублей;

при получении дохода от продажи доли в недвижимом имуществе;

при получении дохода от сдачи квартиры в аренду;

при продаже транспортного средства.



Граждане, получившие в 2016 году доход, с которого не был удержан налог налоговым агентом, обязаны задекларировать свои доходы до 2 мая 2017 года и, в случае исчисления НДФЛ, уплатить его до 17 июля.



Программу «Декларация-2016» можно скачать на сайте в разделе «Программные средства». Наиболее удобный способ декларирования доходов без посещения налоговой инспекции - сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».