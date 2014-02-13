УФНС России по Забайкальскому краю опубликовало образцы заполнения деклараций 3-НДФЛ
Управление ФНС по Забайкальскому краю опубликовало на сайте ФНС России образцы заполнения деклараций 3-НДФЛ.
Так в региональном блоке раздела «Декларационная кампания» сайта www.nalog.ru размещены следующие примеры заполнения деклараций:
при получении дохода от реализации недвижимого имущества;
при продаже имущества с указанием суммы документально подтверждённых расходов;
при продаже имущества стоимостью менее 1 млн рублей;
при получении дохода от продажи доли в недвижимом имуществе;
при получении дохода от сдачи квартиры в аренду;
при продаже транспортного средства.
Граждане, получившие в 2016 году доход, с которого не был удержан налог налоговым агентом, обязаны задекларировать свои доходы до 2 мая 2017 года и, в случае исчисления НДФЛ, уплатить его до 17 июля.
Программу «Декларация-2016» можно скачать на сайте в разделе «Программные средства». Наиболее удобный способ декларирования доходов без посещения налоговой инспекции - сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».