В совместном письме ФНС, ПФР и ФСС разъяснены нюансы передачи данных новому администратору взносов

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ФНС, ПФР и ФСС выпустили совместное письмо № БС-4-11/1304@//НП-30-26/947/02-11-10/06-308-П от 26.01.2017, в котором разъяснили порядок и сроки уплаты взносов, особенности оформления платежных поручений, порядок представления отчетности, а также другие нюансы, связанные со сменой администратора взносов.

При заполнении платежных поручений особое внимание необходимо обратить на указание следующих реквизитов платежных поручений:

«ИНН» и «КПП» получателя средств - значение «ИНН» и «КПП» соответствующего налогового органа, осуществляющего администрирование платежа;

«Получатель» - сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках - сокращенное наименование налогового органа, осуществляющего администрирование платежа;

код бюджетной классификации - значение КБК, состоящее из 20 знаков (цифр), при этом первые три знака, обозначающие код главного администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, должен принимать значение «182» - Федеральная налоговая служба в соответствии с таблицей соответствия;

«Статус плательщика» - показатель «14» - налогоплательщик, производящий выплаты физическим лицам.

При перечислении страховых взносов за себя в поле «Статус плательщика» указывается одно из следующих значений:

индивидуальный предприниматель - «09»;

нотариус, занимающийся частной практикой - «10»;

адвокат, учредивший адвокатский кабинет - «11»;

глава крестьянского (фермерского) хозяйства - «12».

Расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам, а также расчеты по начисленным и уплаченным взносам на дополнительное социальное обеспечение за расчетный период 2016 год и уточненные расчеты за периоды 2010 - 2016 гг. плательщики страховых взносов представляют в территориальные органы ПФР и ФСС России по формам и форматам, действовавшим в соответствующий расчетный период.

Расчеты по страховым взносам за отчетные (расчетные) периоды, начиная с отчетности за 1 квартал 2017 года, представляются плательщиками страховых взносов в налоговые органы по месту их учета по новой форме.

Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения по форме 4-ФСС представляется плательщиками страховых взносов в территориальные органы ФСС России, начиная с отчетности за 1 квартал 2017 года.

Что касается вопроса передачи сальдо расчетов по страховым взносам, пени и штрафам, а также сведений о задолженности по страховым взносам, то ПФР и ФСС в срок до 01.02.17 должны в электронной форме передать эти сведения в УФНС.

Кроме того, в совместном письме трех ведомств разъясняется момент приема решений от ПФР и ФСС.

Сведения о суммах страховых взносов, доначисленных (уменьшенных) по итогам проверок за периоды до 01.01.2017, сведения из решений о возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) сумм страховых взносов, сведения из решений о непринятии к зачету расходов на выплату страхового обеспечения и сведения из решений о возмещении расходов страхователя на выплату пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством представляются в электронной форме.

Вместе с тем до реализации участниками информационного обмена соответствующего программного обеспечения указанные сведения представляются в УФНС с учетом определенных особенностей, которые описаны в вышеназванном письме.