В совместном письме ФНС, ПФР и ФСС разъяснены нюансы передачи данных новому администратору взносов
ФНС, ПФР и ФСС выпустили совместное письмо № БС-4-11/1304@//НП-30-26/947/02-11-10/06-308-П от 26.01.2017, в котором разъяснили порядок и сроки уплаты взносов, особенности оформления платежных поручений, порядок представления отчетности, а также другие нюансы, связанные со сменой администратора взносов.
При заполнении платежных поручений особое внимание необходимо обратить на указание следующих реквизитов платежных поручений:
«ИНН» и «КПП» получателя средств - значение «ИНН» и «КПП» соответствующего налогового органа, осуществляющего администрирование платежа;
«Получатель» - сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках - сокращенное наименование налогового органа, осуществляющего администрирование платежа;
код бюджетной классификации - значение КБК, состоящее из 20 знаков (цифр), при этом первые три знака, обозначающие код главного администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, должен принимать значение «182» - Федеральная налоговая служба в соответствии с таблицей соответствия;
«Статус плательщика» - показатель «14» - налогоплательщик, производящий выплаты физическим лицам.
При перечислении страховых взносов за себя в поле «Статус плательщика» указывается одно из следующих значений:
индивидуальный предприниматель - «09»;
нотариус, занимающийся частной практикой - «10»;
адвокат, учредивший адвокатский кабинет - «11»;
глава крестьянского (фермерского) хозяйства - «12».
Расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам, а также расчеты по начисленным и уплаченным взносам на дополнительное социальное обеспечение за расчетный период 2016 год и уточненные расчеты за периоды 2010 - 2016 гг. плательщики страховых взносов представляют в территориальные органы ПФР и ФСС России по формам и форматам, действовавшим в соответствующий расчетный период.
Расчеты по страховым взносам за отчетные (расчетные) периоды, начиная с отчетности за 1 квартал 2017 года, представляются плательщиками страховых взносов в налоговые органы по месту их учета по новой форме.
Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения по форме 4-ФСС представляется плательщиками страховых взносов в территориальные органы ФСС России, начиная с отчетности за 1 квартал 2017 года.
Что касается вопроса передачи сальдо расчетов по страховым взносам, пени и штрафам, а также сведений о задолженности по страховым взносам, то ПФР и ФСС в срок до 01.02.17 должны в электронной форме передать эти сведения в УФНС.
Кроме того, в совместном письме трех ведомств разъясняется момент приема решений от ПФР и ФСС.
Сведения о суммах страховых взносов, доначисленных (уменьшенных) по итогам проверок за периоды до 01.01.2017, сведения из решений о возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) сумм страховых взносов, сведения из решений о непринятии к зачету расходов на выплату страхового обеспечения и сведения из решений о возмещении расходов страхователя на выплату пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством представляются в электронной форме.
Вместе с тем до реализации участниками информационного обмена соответствующего программного обеспечения указанные сведения представляются в УФНС с учетом определенных особенностей, которые описаны в вышеназванном письме.
Осталось им всем еще и прочитать вслух то, что они совместно написали
Аноним, Вы писали:
А платил взносы в январе за себя ( ИП ), и за жену ( тоже ИП ), а потом отслеживал в ИФНС - отлично все легло со статусом "08"...
yante, Вы писали:
Елена15, Вы писали:
И через него, и через начальницу Аналитического отдела...
На прошлой неделе доплатил 1% "свыше 300тыс" ( не успел в прошлом году в ПФР заплатить - деньги поздно пришли ), и вот жду, когда и они "лягут" в ЛК... Хотя, есть подозрение, что тут уже я с КБК накосячил, но у меня такой контроль в ИФНС, что все равно ничего не потеряется...
Да не некоторые, а все банки не принимают, поскольку у них единая система и унифицированные форматы электронных банковских сообщений.
Аноним, Вы писали:
Здравствуйте! Налоговики наконец-то определились со статусом в платежках
по взносам. Вчера прислали по СБИС листовку с просьбой указывать статус
01 при перечислении страховых взносов в ФНС.
Аноним, Вы писали:
А как ИП указывать - работодателям они не написали?
Val6556, Вы писали:
С 1 января текущего года уплата страховых взносов,
в том числе за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года, должна
производиться с использованием кодов бюджетной классификации (КБК),
закрепленных за Федеральной налоговой службой приказом Минфина России от
07.12.2016 № 230н
Таблица соответствия КБК по страховым взносам на 2017 год к применяемым в 2016 году, размещена на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Страховые взносы 2017».
В целях своевременного поступления в бюджет денежных средств, перечисленных в«ИНН» и «КПП»получателя средств – значение «ИНН» и «КПП» соответствующего налогового органа
счет уплаты страховых взносов и их отражения в информационных ресурсах
налоговых органов, при заполнении платежных поручений особое внимание
необходимо обратить на указание следующих реквизитов:
«Получатель»
- сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках -
сокращенное наименование налогового органа, осуществляющего администрирование
платежа;
«Код бюджетной классификации» - значение КБК, состоящее из 20 знаков (цифр), при«Статус плательщика» - показатель «01»
этом первые три знака, обозначающие код главного администратора доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, должен принимать значение «182» - Федеральная налоговая служба
- налогоплательщик, производящий выплаты физическим лицам
при
перечислении страховых взносов за себя указывается одно из следующих значений:
индивидуальный предприниматель – «09»нотариус,занимающийся частной практикой – «10»
адвокат, учредивший адвокатский кабинет – «11»глава крестьянского (фермерского) хозяйства – «12».