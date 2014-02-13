Клерк.Ру
 

В совместном письме ФНС, ПФР и ФСС разъяснены нюансы передачи данных новому администратору взносов

06.02.17 15:47
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ФНС, ПФР и ФСС выпустили совместное письмо № БС-4-11/1304@//НП-30-26/947/02-11-10/06-308-П от 26.01.2017, в котором разъяснили порядок и сроки уплаты взносов, особенности оформления платежных поручений, порядок представления отчетности, а также другие нюансы, связанные со сменой администратора взносов.

При заполнении платежных поручений особое внимание необходимо обратить на указание следующих реквизитов платежных поручений:

«ИНН» и «КПП» получателя средств - значение «ИНН» и «КПП» соответствующего налогового органа, осуществляющего администрирование платежа;

«Получатель» - сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках - сокращенное наименование налогового органа, осуществляющего администрирование платежа;

код бюджетной классификации - значение КБК, состоящее из 20 знаков (цифр), при этом первые три знака, обозначающие код главного администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, должен принимать значение «182» - Федеральная налоговая служба в соответствии с таблицей соответствия;

«Статус плательщика» - показатель «14» - налогоплательщик, производящий выплаты физическим лицам.

При перечислении страховых взносов за себя в поле «Статус плательщика» указывается одно из следующих значений:

индивидуальный предприниматель - «09»;

нотариус, занимающийся частной практикой - «10»;

адвокат, учредивший адвокатский кабинет - «11»;

глава крестьянского (фермерского) хозяйства - «12».

Расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам, а также расчеты по начисленным и уплаченным взносам на дополнительное социальное обеспечение за расчетный период 2016 год и уточненные расчеты за периоды 2010 - 2016 гг. плательщики страховых взносов представляют в территориальные органы ПФР и ФСС России по формам и форматам, действовавшим в соответствующий расчетный период.

Расчеты по страховым взносам за отчетные (расчетные) периоды, начиная с отчетности за 1 квартал 2017 года, представляются плательщиками страховых взносов в налоговые органы по месту их учета по новой форме.

Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения по форме 4-ФСС представляется плательщиками страховых взносов в территориальные органы ФСС России, начиная с отчетности за 1 квартал 2017 года.

Что касается вопроса передачи сальдо расчетов по страховым взносам, пени и штрафам, а также сведений о задолженности по страховым взносам, то ПФР и ФСС в срок до 01.02.17 должны в электронной форме передать эти сведения в УФНС.

Кроме того, в совместном письме трех ведомств разъясняется момент приема решений от ПФР и ФСС.

Сведения о суммах страховых взносов, доначисленных (уменьшенных) по итогам проверок за периоды до 01.01.2017, сведения из решений о возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) сумм страховых взносов, сведения из решений о непринятии к зачету расходов на выплату страхового обеспечения и сведения из решений о возмещении расходов страхователя на выплату пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством представляются в электронной форме.

Вместе с тем до реализации участниками информационного обмена соответствующего программного обеспечения указанные сведения представляются в УФНС с учетом определенных особенностей, которые описаны в вышеназванном письме.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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14 мнений
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Аноним
, Иркутск
пришлось поставить 01.. не пропускает Совкомбанк платежку.. - говорит ИНН не тот, должен соответствовать в случае значения 14 - физическому лицу..как-то так

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Аноним
, Саранск
Позвонила в тех поддержку КС-банка, почему не проходит 14 статус, так они как первый раз услышали, начали выяснять, откуда я это взяла
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Аноним
, Санкт-Петербург
Сегодня 06.02.2017 банк "ФК ОТКРЫТИЕ" тоже не принял платежки на взносы со статусом "14", пришлось поставить "08", как на это смотрит ФНС и когда будет отработан этот момент?
Клерк
yante
, Новороссийск

Аноним, Вы писали:

Сегодня 06.02.2017 банк "ФК ОТКРЫТИЕ" тоже не принял платежки на взносы со статусом "14", пришлось поставить "08", как на это смотрит ФНС и когда будет отработан этот момент?

 А платил взносы в январе за себя ( ИП ), и за жену ( тоже ИП ), а потом отслеживал в ИФНС - отлично все легло со статусом "08"...

Клерк
Елена15
, Нижний Новгород

 

yante, Вы писали:

Аноним, Вы писали:

Сегодня 06.02.2017 банк "ФК ОТКРЫТИЕ" тоже не принял платежки на взносы со статусом "14", пришлось поставить "08", как на это смотрит ФНС и когда будет отработан этот момент?

 А платил взносы в январе за себя ( ИП ), и за жену ( тоже ИП ), а потом отслеживал в ИФНС - отлично все легло со статусом "08"...

 

А отслеживали ч/з личный кабинет?
Клерк
yante
, Новороссийск

Елена15, Вы писали:

yante, Вы писали:

Аноним, Вы писали:

Сегодня 06.02.2017 банк "ФК ОТКРЫТИЕ" тоже не принял платежки на взносы со статусом "14", пришлось поставить "08", как на это смотрит ФНС и когда будет отработан этот момент?

 А платил взносы в январе за себя ( ИП ), и за жену ( тоже ИП ), а потом отслеживал в ИФНС - отлично все легло со статусом "08"...

 

А отслеживали ч/з личный кабинет?

  И через него, и через начальницу Аналитического отдела...

  На прошлой неделе доплатил 1% "свыше 300тыс" ( не успел в прошлом году в ПФР заплатить - деньги поздно пришли ), и вот жду, когда и они "лягут" в ЛК... Хотя, есть подозрение, что тут уже я с КБК накосячил, но у меня такой контроль в ИФНС, что все равно ничего не потеряется...

Клерк
Val6556
, Москва
если бы все так было просто. до сих пор некоторые банки не принимают код 14

 Да не некоторые, а все банки не принимают, поскольку у них единая система и унифицированные форматы электронных банковских сообщений.

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Аноним
, Самара

Аноним, Вы писали:

Сегодня 06.02.2017 банк "ФК ОТКРЫТИЕ" тоже не принял платежки на взносы со статусом "14", пришлось поставить "08", как на это смотрит ФНС и когда будет отработан этот момент?

 Здравствуйте! Налоговики наконец-то определились со статусом в платежках
по взносам. Вчера прислали по СБИС листовку с просьбой указывать статус
01 при перечислении страховых взносов в ФНС.

Клерк
Val6556
, Москва

Аноним, Вы писали:



 Здравствуйте! Налоговики наконец-то определились со статусом в платежках по взносам. Вчера прислали по СБИС листовку с просьбой указывать статус 01 при перечислении страховых взносов в ФНС.

 А как ИП указывать - работодателям они не написали?

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Аноним
, Самара

Val6556, Вы писали:

Аноним, Вы писали:



 Здравствуйте! Налоговики наконец-то определились со статусом в платежках по взносам. Вчера прислали по СБИС листовку с просьбой указывать статус 01 при перечислении страховых взносов в ФНС.

 А как ИП указывать - работодателям они не написали?

 

  С 1 января текущего года уплата страховых взносов,
в том числе за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года, должна
производиться с использованием кодов бюджетной классификации (КБК),
закрепленных за Федеральной налоговой службой приказом Минфина России от
07.12.2016 № 230н

Таблица соответствия  КБК по страховым взносам на 2017 год к применяемым в 2016 году, размещена на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Страховые взносы 2017».

В целях своевременного поступления в бюджет денежных средств, перечисленных в
счет уплаты страховых взносов и их отражения в информационных ресурсах
налоговых органов, при заполнении платежных поручений особое внимание
необходимо обратить на указание следующих реквизитов:

«ИНН» и «КПП»получателя средств – значение «ИНН» и «КПП» соответствующего налогового органа
«Получатель»

- сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках -
сокращенное наименование налогового органа, осуществляющего администрирование
платежа;

«Код бюджетной классификации» - значение КБК, состоящее из 20 знаков (цифр), при
этом первые три знака, обозначающие код главного администратора доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, должен принимать значение «182» - Федеральная налоговая служба

«Статус плательщика» - показатель «01»

- налогоплательщик, производящий выплаты физическим лицам

при
перечислении страховых взносов за себя указывается одно из следующих значений:

индивидуальный предприниматель – «09»

нотариус,занимающийся частной практикой – «10»

адвокат, учредивший адвокатский кабинет – «11»

глава крестьянского (фермерского) хозяйства – «12».


Клерк
varip
, Саратов
то ПФР и ФСС в срок до 01.02.17 должны в электронной форме передать эти сведения в УФНС.

 

вот ФСС может передать более-менее корректные сальдо. а ПФР как? срок сдачи РСВ до 20.02.17г и только потом можно видеть сальдо по организации. В нашем пфр дня 3-4 на прошлой неделе программа висела, сказали передают, потом наверное какие-ниб корректировки будут ещё досылать в ФНС. Ну ладно разберемся потихоньку
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