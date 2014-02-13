ИФНС автоматически снимет с учета устаревшую ККТ без уведомления владельцев

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В соответствии с пунктом 15 статьи 4.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа" в случае, если выявлена контрольно-кассовая техника, не соответствующая требованиям законодательства РФ о применении ККТ, такая контрольно-кассовая техника подлежит снятию налоговым органом с регистрационного учета в одностороннем порядке без заявления пользователя о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета, если иное не предусмотрено Федеральным законом N 54-ФЗ.

При этом Федеральным законом N 54-ФЗ не предусмотрено уведомление налоговым органом пользователей контрольно-кассовой техники о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета в одностороннем порядке.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № ЕД-4-20/25616 от 30.12.2016.