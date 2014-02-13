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Физлица-нерезиденты, не имеющие места жительства в РФ, сдают 3-НДФЛ по месту учета источника дохода

07.02.17 15:47
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ФНС в письме № БС-4-11/1020@ от 23.01.2017 разъяснила порядок представления налоговой декларации по НДФЛ физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации.

Физические лица, получающие доходы, при получении которых не был удержан налог налоговыми агентами, обязаны самостоятельно исчислить и уплатить в бюджет сумму НДФЛ, а также представить в налоговый орган по месту своего учета декларацию 3-НДФЛ.

Согласно пункту 1 статьи 83 НК РФ физические лица подлежат постановке на учет в налоговых органах по месту жительства физического лица, а также по месту нахождения принадлежащих им недвижимого имущества и транспортных средств и по иным основаниям, предусмотренным НК.

При отсутствии у налогоплательщика места жительства (места пребывания), недвижимого имущества либо транспортных средств на территории РФ соответствующую налоговую декларацию следует подать в налоговый орган по месту учета организации - источника выплаты дохода.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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