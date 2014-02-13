Пенсионный фонд обновил формы для учета застрахованных лиц

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Пенсионный фонд постановлением от 11.01.2017 № 2п утвердил формы документов, используемых для регистрации граждан в системе обязательного пенсионного страхования, а также инструкции к их заполнению.

В постановлении указаны следующие формы:

Анкета застрахованного лица (АДВ-1);

Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (АДИ-1);

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (АДИ-7);

Заявление об обмене страхового свидетельства (АДВ-2);

Заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства (АДВ-3);

Запрос об уточнении сведений (АДИ-2);

Опись документов, передаваемых страхователем в ПФР (АДВ-6-1);

Сведения о трудовом стаже застрахованного лица за период до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования (СЗВ-К).

Как и планировалось, из формы АДИ-1 (так называемая карточка СНИЛС) убрано упоминание о смене пола.