Пенсионный фонд обновил формы для учета застрахованных лиц
06.02.17 13:44
Просмотров:
Пенсионный фонд постановлением от 11.01.2017 № 2п утвердил формы документов, используемых для регистрации граждан в системе обязательного пенсионного страхования, а также инструкции к их заполнению.
В постановлении указаны следующие формы:
- Анкета застрахованного лица (АДВ-1);
- Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (АДИ-1);
- Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (АДИ-7);
- Заявление об обмене страхового свидетельства (АДВ-2);
- Заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства (АДВ-3);
- Запрос об уточнении сведений (АДИ-2);
- Опись документов, передаваемых страхователем в ПФР (АДВ-6-1);
- Сведения о трудовом стаже застрахованного лица за период до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования (СЗВ-К).
Как и планировалось, из формы АДИ-1 (так называемая карточка СНИЛС) убрано упоминание о смене пола.