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Пенсионный фонд обновил формы для учета застрахованных лиц

06.02.17 13:44
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Пенсионный фонд постановлением от 11.01.2017 № 2п утвердил формы документов, используемых для регистрации граждан в системе обязательного пенсионного страхования, а также инструкции к их заполнению.

В постановлении указаны следующие формы:

  • Анкета застрахованного лица (АДВ-1);
  • Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (АДИ-1);
  • Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (АДИ-7);
  • Заявление об обмене страхового свидетельства (АДВ-2);
  • Заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства (АДВ-3);
  • Запрос об уточнении сведений (АДИ-2);
  • Опись документов, передаваемых страхователем в ПФР (АДВ-6-1);
  • Сведения о трудовом стаже застрахованного лица за период до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования (СЗВ-К).

Как и планировалось, из формы АДИ-1 (так называемая карточка СНИЛС) убрано упоминание о смене пола.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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