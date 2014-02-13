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Еще два субъекта РФ утвердили список местностей, где можно не применять онлайн-ККТ

07.02.17 10:17
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В список регионов, утвердивших перечни местностей, удаленных от сетей связи, в которых пользователи могут применять ККТ без онлайн-режима, добавились еще два: Чувашская республика и Пензенская область.

Утверждение такого перечня предусмотрено пунктом 7 статьи 2 Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа".

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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