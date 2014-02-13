Налоговая грозится штрафом в 2 рубля

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Бухгалтер совершила незначительную ошибку – перечислила НДФЛ на 10 рублей меньше. На следующий день досадное неразумение было исправлено. Но ИФНС бдит! Просрочил НДФЛ – плати штраф, даже если просрочка всего 1 день, а 20% от суммы просрочки – всего 2 рубля. Ну а что, 2 рубля – тоже деньги…

По НДФЛ несвоевременно с опозданием в несколько дней перечислила 10 рублей!!! Сказали, что штраф будет. Правильно ли я понимаю они оштрафуют на 2 рубля??? Но это же дурдом, у них на конверт денег больше уйдет.

Если знала бы, что за такую ерунду штраф будет, то "подрисовала" бы лучше декларацию. На будущее урок, буду рисованием заниматься.

- Аноним

Участники дискуссии пытаются выяснить, возможно ли видоизменить показатели формы 6-НДФЛ так, чтобы избежать штрафа и претензий ИФНС о неверном заполнении. Обсуждение происходит в теме форума «Штраф НДФЛ».