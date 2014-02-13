ЦБ РФ собирается увеличить порог для открытия паспорта сделки

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Банк России на своем сайте опубликовал проект Указания «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».

Проект предусматривает повышение порогового значения суммы обязательств по внешнеторговым контрактам (кредитным договорам), заключенным резидентами с нерезидентами, на которую распространяется требование об оформлении паспорта сделки, с 50 тыс. долларов США до 75 тыс. долларов США.

Также планирутся изменить некоторые обязанности резидента по представлению в уполномоченный банк документов (проектов документов), связанных с проведением валютной операции, в случае, если она осуществляется в рамках договора с нерезидентом, сумма обязательств которого не превышает в эквиваленте 1 тыс. долларов США, на право.

Кроме того, проект предполагает изменения, связанные с освобождением резидентов от обязанности представлять статистическую форму учета перемещения товаров в уполномоченные банки в качестве подтверждающих документов.

Отметим, что в июне прошлого года ЦБ планировал наоборот, уменьшить в два раза порог для паспортов сделок. Однако в октябре Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству и ЦБ РФ увеличить порог для оформления паспортов сделок и Банку России пришлось свою позицию по этому вопросу пересмотреть.