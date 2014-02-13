Более 120 сотрудников ПФР за год привлечены к дисциплинарной ответственности из-за жалоб

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Более 120 сотрудников Пенсионного фонда России в 2016 году привлечены к дисциплинарной ответственности по результатам рассмотрения жалоб, сообщили в ПФР.

«Отдельный контроль осуществляется за сообщениями о возможных проявлениях коррупции в ПФР. По результатам рассмотрения жалоб в 2016 году 124 сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности. По результатам рассмотрения жалоб в 2015 году — 206 сотрудников», — рассказали в ПФР.

В 2016 году в ПФР поступило 1,1 тыс. жалоб, они составили 0,5% всех обращений граждан за год, в 2015 году фонд получил 1 тыс. жалоб, передает RNS.

«Наиболее часто жалобы поступают на низкий размер пенсии. В крупных городах встречаются жалобы на очереди. За последние годы эти темы не меняются», — сообщили в фонде.

В целом среди обращений наиболее востребованы вопросы правильности расчета размера пенсии, возможности увеличения пенсии, инвестирования пенсионных накоплений, программы материнского капитала (половина обращений по этой теме связана с распоряжением средствами маткапитала).