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Владелец угнанного транспортного средства освобождается от уплаты налога

07.02.17 15:19
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Согласно п. 7 ст. 358 Налогового кодекса РФ, находящиеся в розыске транспортные средства не являются объектом налогообложения при условии документального подтверждения их угона (кражи). Соответсnвующие документы необходимо получить в органах МВД России и вместе с заявлением направить в налоговый орган. Это можно сделать как лично, так и по сети Интернет через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Только после этого будет принято решение о пересчете суммы транспортного налога, уточнили в УФНС по Хабаровскому краю.

Если налогоплательщик не может представить подтверждающие документы, налоговые органы могут самостоятельно направить запрос о наличии сведений о розыске автомобиля в ГИБДД.  На основании полученных данных будет принято решение об освобождении от уплаты транспортного налога, о чем и проинформируют налогоплательщика.

Налоговые органы обращают внимание, что транспортный налог не уплачивается только в период розыска автомобиля. В случае возврата угнанного транспортного средства, транспортный налог уплачивается в обычном режиме.

В целом, налогом облагается только зарегистрированное транспортное средство. Поэтому, во избежание начисления транспортного налога на угнанный автомобиль, налогоплательщику необходимо снять его с регистрационного учета в ГИБДД, либо ежегодно до 1 ноября подавать в налоговые органы справку, подтверждающую факт нахождения угнанного транспортного средства в розыске. 

Федеральная налоговая служба

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