Клерк.Ру
 

Предпринимателя чуть не оштрафовали за отсутствие подписи на выданном чеке

07.02.17 16:13
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Управление ФНС по Карачаево-Черкессии поделились историей из досудебной практики.

В службу досудебного урегулирования налоговых споров регионального УФНС поступила жалоба от индивидуального предпринимателя на решение Межрайонной инспекции ФНС России № 3 по Карачаево-Черкесской Республике. Предприниматель просил проверить правомерность действий нижестоящей налоговой инспекции, наложившей на него штраф в размере 10 тыс. рублей за отсутствие на кассовом чеке фамилии и подписи лица, выдавшего документ покупателю.

В ходе проверки, проведенной сотрудниками службы, факт административного нарушения подтвердился. В соответствии с п. 2.1 Федерального закона № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся плательщиками ЕНВД или работающие по патенту, могут не применять ККТ при условии - по требованию покупателя документ, подтверждающий прием денежных средств за покупку или оказанную услугу, должен быть выдан.

В вышеназванном Законе определен перечень сведений, которые обязательно отражаются в документе:

  • наименование;
  •  порядковый номер, дата его выдачи;
  •  наименование для организации (фамилия, имя, отчество - для индивидуального предпринимателя);
  • ИНН;
  • наименование и количество оплачиваемых приобретенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг);
  • сумма оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами и (или) с использованием платежной карты, в рублях;
  •  должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего документ, его личная подпись.

Последние данные отсутствовали в кассовом чеке, который Предприниматель выдал покупателю. Таким образом, его действия подпадают под нарушение, предусмотренное частью 2 статьи 14.5 КоАП РФ.

Наряду с этим в УФНС России по КЧР учли, что Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривают для субъектов малого предпринимательства, впервые совершивших то или иное правонарушение, механизм замены административного штрафа на предупреждение. Поэтому, учитывая, что предприниматель ранее к административной ответственности не привлекался, а совершенное им правонарушение не повлекло имущественного ущерба, Управлением было вынесено решение о замене административного взыскания в виде штрафа 10000 (десять тысяч) рублей на предупреждение

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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