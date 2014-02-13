Клерк.Ру
 

И снова о наболевшем: постановка на учет в налоговых органах плательщиков страховых взносов

07.02.17 16:46
Просмотров: 

Управление ФНС по Сахалинской области дало очередные разъяснения о постановке на учет плательщиков страховых взносов.

В 2017 году появились некоторые особенности постановки на учет отдельных категорий плательщиков страховых взносов.

Заявление о постановке на учет в качестве плательщика страховых взносов предоставляется:

  1. международной организацией, признаваемой плательщиком страховых взносов в соответствии со статьей 419 НК РФ;
  2. физическим лицом - медиатором;
  3. физическим лицом, являющимся работодателем и производящим выплаты и другие вознаграждения работникам по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ или оказание услуг.


Сообщение о наделении обособленного подразделения или филиала полномочиями (а также о лишении полномочий) по начислению выплат и вознаграждений в пользу физических лиц предоставляется российской организацией, если подразделение наделено такими полномочиями с 1 января 2017 года. При этом в отношении обособленных подразделений, которые поставлены на учет в пенсионном фонде до 2017 года, данное сообщение не предоставляется.

 Рекомендуемые формы и форматы документов, используемых при учёте организаций и физических лиц в качестве плательщиков страховых взносов, а также порядок заполнения этих форм размещены на сайте ФНС России в разделе Страховые взносы 2017.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Семинары по теме «Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды»
Бухгалтерские новости
 
Новое письмо ФНС про статусы в платежках по страховым взносам
 
Бухгалтеру
 
ФНС России выпустила Памятку для плательщиков страховых взносов. О чем она?
 
Бухгалтерские новости
 
ФНС: как заполнить новый расчет по взносам
 
Бухгалтеру
 
Без органов. Страховые взносы — 2017
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды»

Все семинары по теме Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
Рубрики
еще
»
Мнения3
Аноним прокомментировал материал «Банки не смогут требовать выплату просроченных долгов в объеме, превышающем 50% доходов должника»
01:06
Аноним прокомментировал материал ««ФИНАМ» начал тестирование новой версии своего сайта»
00:08
Аноним прокомментировал материал «После увольнения проиндексированную пенсию не сразу дождешься»
00:08
Аноним прокомментировал материал «Новая каста: самоуверенные должники»
вчера, 23:53
Аноним прокомментировал материал «488-ФЗ: «контрольный» удар по бизнесу»
вчера, 23:44
Клерк
agata1klerk прокомментировал материал «Онлайн-касса (54-ФЗ). Как перейти на онлайн-кассу с минимальными затратами»
вчера, 23:24
Клерк
Dertp прокомментировал материал «ИП не знает, как избавиться от статуса работодателя»
вчера, 22:59
Аноним прокомментировал материал «Комментарий о контрагенте ООО "ТЭК ЭКСПРЕСС № 1"»
вчера, 22:33
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Правительство одобрило повышение штрафов за отказ пропустить пешеходов»
вчера, 22:19
Клерк
filisonov прокомментировал материал «ИП не вправе заниматься торговлей крепкого алкоголя»
вчера, 22:16
Клерк
filisonov прокомментировал материал «Открытие и закрытие ИП. Порядок действий»
вчера, 22:14
Аноним прокомментировал материал «Новое письмо ФНС про статусы в платежках по страховым взносам»
вчера, 22:09
Клерк
Константин_50 прокомментировал материал «Какие документы нужно запросить у контрагента прежде, чем заключить договор?»
вчера, 21:59
Аноним прокомментировал материал «В Госдуме обсудили принятый законопроект о введении онлайн касс с представителями бизнес-сообщества»
вчера, 21:22
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Тренажер сдачи бухгалтерского отчета за 2016 год»
вчера, 21:10
Аноним прокомментировал материал «Правительство одобрило повышение штрафов за отказ пропустить пешеходов»
вчера, 21:01
Аноним прокомментировал материал «Комментарий о контрагенте ООО "НПЦ "ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ"»
вчера, 20:57
Клерк
Val6556 прокомментировал материал «Новое письмо ФНС про статусы в платежках по страховым взносам»
вчера, 20:56
Аноним прокомментировал материал «После увольнения проиндексированную пенсию не сразу дождешься»
вчера, 20:55
Аноним прокомментировал материал «Пенсионный возраст повысят»
вчера, 20:55
Аноним прокомментировал материал «В чем ошибается Владимир Туров: никого не посадят»
вчера, 20:42
Аноним прокомментировал материал «Новое письмо ФНС про статусы в платежках по страховым взносам»
вчера, 20:37
Аноним прокомментировал материал «В чем ошибается Владимир Туров: никого не посадят»
вчера, 20:19
Аноним прокомментировал материал «ИФНС хочет 14, банки хотят 08, но бухгалтеры выбирают 01»
вчера, 20:18
Клерк
OljaMKr прокомментировал материал «ИП не знает, как избавиться от статуса работодателя»
вчера, 20:14
Клерк
Блудный сын прокомментировал материал «Правительство одобрило повышение штрафов за отказ пропустить пешеходов»
вчера, 20:06
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Владимир Туров: спасибо Клерк.ру, я теперь тоже битый»
вчера, 19:49
кво
Вислоухая прокомментировал материал «Новое письмо ФНС про статусы в платежках по страховым взносам»
вчера, 19:48
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Новое письмо ФНС про статусы в платежках по страховым взносам»
вчера, 19:42
Аноним прокомментировал материал «Владимир Туров: спасибо Клерк.ру, я теперь тоже битый»
вчера, 19:33
Аноним прокомментировал материал «После увольнения проиндексированную пенсию не сразу дождешься»
вчера, 19:32
Аноним прокомментировал материал «Народный артист РФ Константин Райкин»
вчера, 19:21
Аноним прокомментировал материал «Правительство одобрило повышение штрафов за отказ пропустить пешеходов»
вчера, 19:13
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 19:11
Аноним прокомментировал материал ««Обратная» шкала НДФЛ: поощряем богатых и стимулируем бедных»
вчера, 19:07
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Тренажер сдачи бухгалтерского отчета за 2016 год»
вчера, 19:07
еще
 