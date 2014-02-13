И снова о наболевшем: постановка на учет в налоговых органах плательщиков страховых взносов

Просмотров:

Управление ФНС по Сахалинской области дало очередные разъяснения о постановке на учет плательщиков страховых взносов.

В 2017 году появились некоторые особенности постановки на учет отдельных категорий плательщиков страховых взносов.



Заявление о постановке на учет в качестве плательщика страховых взносов предоставляется:

международной организацией, признаваемой плательщиком страховых взносов в соответствии со статьей 419 НК РФ; физическим лицом - медиатором; физическим лицом, являющимся работодателем и производящим выплаты и другие вознаграждения работникам по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ или оказание услуг.



Сообщение о наделении обособленного подразделения или филиала полномочиями (а также о лишении полномочий) по начислению выплат и вознаграждений в пользу физических лиц предоставляется российской организацией, если подразделение наделено такими полномочиями с 1 января 2017 года. При этом в отношении обособленных подразделений, которые поставлены на учет в пенсионном фонде до 2017 года, данное сообщение не предоставляется.

Рекомендуемые формы и форматы документов, используемых при учёте организаций и физических лиц в качестве плательщиков страховых взносов, а также порядок заполнения этих форм размещены на сайте ФНС России в разделе Страховые взносы 2017.