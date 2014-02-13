При покупке квартиры до 2001 года можно получить имущественный вычет по НДФЛ на сумму до 600 тыс. рублей

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ФНС в письме № БС-3-11/379@ от 20.01.2017 разъяснила порядок получения с 1 января 2001 года имущественного вычета по НДФЛ при приобретении квартиры до 2001 года.

С 2001 года введена в действие глава 23 части второй НК РФ, которая применяется к правоотношениям, регулируемым законодательством о налогах и сборах, возникшим после введения ее в действие.

По правоотношениям, возникшим до введения в действие части второй НК, часть вторая НК применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие.

Таким образом, с 1 января 2001 г. предоставление физическим лицам имущественного налогового вычета в связи с приобретением жилья осуществляется в соответствии с положениями главы 23 НК.

Согласно первоначальной редакции подпункта 2 пункта 1 статьи 220 НК РФ, у налогоплательщиков с 2001 года появилось право воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, израсходованной на новое строительство либо приобретение на территории РФ жилого дома или квартиры, в размере фактически произведенных расходов, но не более 600 тыс. руб.

Учитывая изложенное, налогоплательщики вправе претендовать на получение указанного вычета в отношении приобретенной до 2001 года квартиры с учетом ограничений, установленных статьей 220 Кодекса, поскольку отказ в предоставлении имущественного налогового вычета приведет к нарушению прав налогоплательщиков, которые ранее не воспользовались вычетом по подоходному налогу при покупке жилья.