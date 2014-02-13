Список местностей, где можно не применять онлайн-ККТ, утвержден в Липецкой области

Просмотров:

Постановлением администрации Липецкой области от 31.01.2017 № 35 утвержден Перечень местностей, удаленных от сетей связи, на территории которых пользователи могут применять ККТ в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных.

Утверждение такого перечня на региональном уровне предусмотрено пунктом 7 статьи 2 Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа"