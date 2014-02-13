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ФНС разъяснила порядок заявительного возмещения НДС при наличии договора поручительства

08.02.17 15:47
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Согласно положениям пункта 2 статьи 176.1 НК РФ право на применение заявительного порядка возмещения НДС имеют, в частности, налогоплательщики, обязанность которых по уплате налога обеспечена поручительством в соответствии со статьей 74 НК, предусматривающим обязательство поручителя на основании требования налогового органа уплатить в бюджет за налогоплательщика сумму налога, излишне полученную им (зачтенную ему) в результате возмещения налога в заявительном порядке, если решение о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению в заявительном порядке, будет отменено полностью или частично.

Указанная норма статьи 176.1 НК вступает в силу с 1 июля 2017 года.

Налогоплательщики, имеющие право на применение заявительного порядка возмещения налога, реализуют данное право путем подачи в налоговый орган не позднее пяти дней со дня подачи налоговой декларации заявления о применении заявительного порядка возмещения налога, в котором налогоплательщик указывает реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств.

Представление договора поручительства для целей реализации права на применение налогоплательщиком заявительного порядка возмещения НДС возможно в отношении налоговых деклараций по НДС, представляемых в налоговые органы начиная с 1 июля 2017 года.

Что касается порядка представления в соответствующий налоговый орган заявления о заключении договора поручительства, а также требований к данному документу, то в настоящее время ФНС России прорабатывает данные вопросы.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № СД-4-3/70@ от 10.01.2017.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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