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Максимальное пособие по уходу за ребенком в 2017 году составляет 23120,66 руб.

08.02.17 11:44
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Пункт 3.2 ст.14 Федерального закона № 255-ФЗ устанавливает, что средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу за ребенком, учитывается за каждый календарный год в сумме, не превышающей установленную на соответствующий календарный год предельную величину базы для начисления страховых взносов в ФСС РФ. Об этом напомнили специалисты отделения ФСС по Республике Саха.

Предельная величина базы для начисления страховых взносов, с учетом ее индексации, в отношении каждого физического лица установлена в сумме, не превышающей:

с 1 января 2015 года - 670 000 рублей;

с 1 января 2016 года - 718 000 рублей.

Согласно ч. 3.3. ст. 14 Федерального закона № 255-ФЗ средний дневной заработок для исчисления пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, не может превышать величину, определяемую путем деления на 730 суммы предельных величин базы для начисления страховых взносов в ФСС РФ, на 2 календарных года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком.

Таким образом, в 2017 году предельный размер среднего дневного заработка для исчисления пособия по беременности и родам составляет: (670000 + 718000) / 730 = 1901,37 рублей. Предельный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составляет: (670000 + 718000) / 730 * 30,4 * 40% = 23120,66 рублей.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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