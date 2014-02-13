Минздрав предлагает назначить страхователями самозанятых лиц региональные власти
08.02.17 11:14
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Минздрав подготовил законопроект с поправками в Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". Проект опубликован на Федеральном портале проектов нормативных актов.
Документом предлагается возложить бремя уплаты страховых взносов на обязательное медстрахование за самозанятых граждан на региональный бюджет. Страхователями лиц, указанных в пункте 70 статьи 217 Налогового кодекса, в 2017-2018 гг. будут органы исполнительной власти субъектов РФ.
Законопроект подготовлен во исполнение ноябрьских поручений Президента РФ Владимира Путина.
Крысавица, речь не про сбор взносов с ИП А про то, кто будет оплачивать медстрахование самозанятых, которые не зарегистрированы как ИП. За неработающих граждан ведь тоже платят в ФОМС на самом деле.
Над.К, Вы писали:
Это те, которые какой-то там патент должны получить?
Крысавица, Вы писали:
Над.К, Вы писали:
Да.
Сейчас за них должны платить взносы наниматели, ежемесячно.
С соответствующей отчетностью (ежемесячная СЗВ-м, ежеквартальная КНД 1151111, годовая о стаже).
Стоит отметить, что об этом никто не вещает.
Аноним, Вы писали:
Нет.
Регионалы перечисляют (точнее, обязаны перечислять) деньги в фонд ОМС за всех неработающих, независимо от возраста.
yante, Вы писали:
Вся тема с самозанятыми это «развод» вселенского масштаба
Меня искренне улыбает вся эта затея.
Меня только одно интересует как!? Как их будут искать? Такое
возможно только с сопоставлением расходов и движений по картам, но это большая сопоставительная
аналитическая работа.
Аноним, Вы писали:
хрен они что найдут
Olgabsh, Вы писали:
Найдут-то они легко, вот только будут ли настолько заинтересованы, что вообще начнут искать?
Им только дадут команду - "собрать с нелегальных ИП столько-то миллионов НДСа", они и побегут искать...
А по поводу Сбера - легко, выбирается тот, кто получает много переводов на карту с одних и тех же карт, потом вызывают того, КТО платит, опрашивают, и тот рассказывает все, что нужно "ловцам"...
Только я думаю, что команду такую никто им не даст ...
Сейчас практически все интернет-магазины перешли на оплату не на ИП или ООО, а на карты работников этих магазинов. Представляю, какие там суммы проходят.
НатальяС, Вы писали:
Не парьтесь, это никому не интересно...
Зачем там напрягаться, кого-то искать, если можно существующих ИП "потрясти"
Над.К, Вы писали:
Т.е. сейчас это должны делать региональные власти ? В чём тогда смысл обсуждаемой инициативы?