Клерк.Ру
 

Минздрав предлагает назначить страхователями самозанятых лиц региональные власти

08.02.17 11:14
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Минздрав подготовил законопроект с поправками в Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". Проект опубликован на Федеральном портале проектов нормативных актов.

Документом предлагается возложить бремя уплаты страховых взносов на обязательное медстрахование за самозанятых граждан на региональный бюджет. Страхователями лиц, указанных в пункте 70 статьи 217 Налогового кодекса, в 2017-2018 гг. будут органы исполнительной власти субъектов РФ.

Законопроект подготовлен во исполнение ноябрьских поручений Президента РФ Владимира Путина.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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19 мнений
бухгалтер в одном лице
Крысавица
Только-только отдали функцию сбора взносов ИП "за себя" в налоговую и опять на кого-то спихнуть хотят? Да что эти взносы - переходящее красное знамя, что ли?! 
<b>Модератор</b>
Над.К

Крысавица, речь не про сбор взносов с ИП :) А про то, кто будет оплачивать медстрахование самозанятых, которые не зарегистрированы как ИП. За неработающих граждан ведь тоже платят в ФОМС на самом деле.

бухгалтер в одном лице
Крысавица

Над.К, Вы писали:

Ну самозанятые не безработные. И не ИП. Это те, про которых весь год вещали - няни, репетиторы.

 Это те, которые какой-то там патент должны получить?

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Аноним
, Москва

Крысавица, Вы писали:

Над.К, Вы писали:

Ну самозанятые не безработные. И не ИП. Это те, про которых весь год вещали - няни, репетиторы.

 Это те, которые какой-то там патент должны получить?

 

Это те, кто находится в трудоспособном возрасте, но официально нигде не трудоустроен, т.е. налоги не платит.
Клерк
Старый ворчун

Над.К, Вы писали:

Ну самозанятые не безработные. И не ИП. Это те, про которых весь год вещали - няни, репетиторы.

 Да.

Сейчас за них должны платить взносы наниматели, ежемесячно. 

С соответствующей отчетностью (ежемесячная СЗВ-м, ежеквартальная КНД 1151111, годовая о стаже).

Стоит отметить, что об этом никто не вещает. 

Клерк
Старый ворчун

Аноним, Вы писали:

Крысавица, Вы писали:

Над.К, Вы писали:

Ну самозанятые не безработные. И не ИП. Это те, про которых весь год вещали - няни, репетиторы.

 Это те, которые какой-то там патент должны получить?

 

Это те, кто находится в трудоспособном возрасте, но официально нигде не трудоустроен, т.е. налоги не платит.

 Нет. 

Регионалы перечисляют (точнее, обязаны перечислять) деньги в фонд ОМС за всех неработающих, независимо от возраста. 

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Аноним
, Тольятти

yante, Вы писали:

"Я б в самозанятые пошел...
Пусть меня научат..."
 :)

 

не радуйтесь так. Цель выявить категорию которые не работают якобы и стоят в центре занятости и которые не работают и не стоят в центре занятости. А потом вам придет письмо с предложением-раз мы вас как-бы не видим что вы где-то работаете и в центре занятости не стоите-платите налоги как самозанятый и + еще этот ФОМС. Легче будет ИП стать или пойти работать официально.... 5 млн. ищут и найдут!
user
Olgabsh
, Санкт-Петербург

Вся тема с самозанятыми это «развод» вселенского масштаба :)



Меня искренне улыбает вся эта затея.



Меня только одно интересует как!? Как их будут искать? Такое
возможно только с сопоставлением расходов и движений по картам, но это большая сопоставительная
аналитическая работа.

user
Olgabsh
, Санкт-Петербург

Аноним, Вы писали:

yante, Вы писали:

"Я б в самозанятые пошел...
Пусть меня научат..."
 :)

 

не радуйтесь так. Цель выявить категорию которые не работают якобы и стоят в центре занятости и которые не работают и не стоят в центре занятости. А потом вам придет письмо с предложением-раз мы вас как-бы не видим что вы где-то работаете и в центре занятости не стоите-платите налоги как самозанятый и + еще этот ФОМС. Легче будет ИП стать или пойти работать официально.... 5 млн. ищут и найдут!

 хрен они что найдут

Клерк
yante
, Новороссийск

Olgabsh, Вы писали:

Аноним, Вы писали:


не радуйтесь так. Цель выявить категорию которые не работают якобы и стоят в центре занятости и которые не работают и не стоят в центре занятости. А потом вам придет письмо с предложением-раз мы вас как-бы не видим что вы где-то работаете и в центре занятости не стоите-платите налоги как самозанятый и + еще этот ФОМС. Легче будет ИП стать или пойти работать официально.... 5 млн. ищут и найдут!

 хрен они что найдут

   Найдут-то они легко, вот только будут ли настолько заинтересованы, что вообще начнут искать? 
  Им только дадут команду - "собрать с нелегальных ИП столько-то миллионов НДСа", они и побегут искать...

  А по поводу Сбера - легко, выбирается тот, кто получает много переводов на карту с одних и тех же карт, потом вызывают того, КТО платит, опрашивают, и тот рассказывает все, что нужно "ловцам"...

  Только я думаю, что команду такую никто им не даст ... :)

Клерк
НатальяС
, Краснодар

Сейчас практически все интернет-магазины перешли на оплату не на ИП или ООО, а на карты работников этих магазинов. Представляю, какие там суммы проходят.

Клерк
yante
, Новороссийск

НатальяС, Вы писали:

Сейчас практически все интернет-магазины перешли на оплату не на ИП или ООО, а на карты работников этих магазинов. Представляю, какие там суммы проходят.

   Не парьтесь, это никому не интересно... :)

  Зачем там напрягаться, кого-то искать, если можно существующих ИП "потрясти" :)

Клерк
Старый ворчун

Над.К, Вы писали:

Старый ворчун, не-не, за этих самозанятых (которые зарегистрируются по пп.70 ст.217 НК) платить взносы наниматель не должен.

Т.е. сейчас это должны делать региональные власти ? В чём тогда смысл обсуждаемой инициативы?

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