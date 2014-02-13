Минздрав предлагает назначить страхователями самозанятых лиц региональные власти

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Минздрав подготовил законопроект с поправками в Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". Проект опубликован на Федеральном портале проектов нормативных актов.

Документом предлагается возложить бремя уплаты страховых взносов на обязательное медстрахование за самозанятых граждан на региональный бюджет. Страхователями лиц, указанных в пункте 70 статьи 217 Налогового кодекса, в 2017-2018 гг. будут органы исполнительной власти субъектов РФ.

Законопроект подготовлен во исполнение ноябрьских поручений Президента РФ Владимира Путина.