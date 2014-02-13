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Сдавая НДС по ТКС, контрагенты сверяют книги продаж и покупок

08.02.17 12:17
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Сверка с контрагентами по сданной через Сбис декларации по НДС стала предметом обсуждения на форуме Клерк.ру. Обсуждение инициировала бухгалтер, получившая претензии от контрагентов, которые не смогли сверить данные своих книг покупок с данными книги продаж автора темы.
-Верно ли то, что сверка по отчетам ндс с контрагентом дело добровольное?

-Почему же тогда контрагент так недоумевает??

-Подскажите, может уже большинство сверяются по отчетности ндс, и мы отстаем в этом смысле??

-а если у нас отчеты сдаются через контур, а у контраг-в через сбис, сверка все равно будет, или надо работать в одной системе??

- Аноним
Давняя читательница нашего форума отметила, что скептически относится к такой сверке, так как зачастую она выдает неверный результат и пояснила, каким образом проводится эта процедура.
После того, как будет создан отчет по НДС в Сбисе, (с заполненными книгами покупок и продаж, и заполненными листами самой декларации) рядом с отчетом можно увидеть ссылку "Сверить". ПРи нажатии на нее - открывается портал Сбис и можно посмотреть сверку книги покупок и сверку книги продаж. Ну и смотришь, что там указали контрагенты. Сверяются загруженные файлы, т.е. декларация еще может быть не отправлена, но сф из книг уже видно по сверке.

- Надежда- 25
А вы проводите подобную сверку?
Обсуждение происходит в теме форума «сверка по ндс в эл отчетности сбис».
 

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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4 мнения
Клерк
aksioma284
, Пермь

Пусть налоговые и сверяют-это их работа, они для этого и созданы чтобы проверять да сверять.

ну  не должен бухгалтер еще и контрагентов проверять

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Аноним
Да щас, я сверяю книги продаж и покупок только с документами, на основании которых они формируются. Еще с конрагентами сверяться? Да пусть они что хотят там пишут в свих книгах, мало ли какие там ошибки, нас это не касается. И так устроили дурдом с этим НДС, да и других проблем хватает..
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