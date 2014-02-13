Сдавая НДС по ТКС, контрагенты сверяют книги продаж и покупок
Сверка с контрагентами по сданной через Сбис декларации по НДС стала предметом обсуждения на форуме Клерк.ру. Обсуждение инициировала бухгалтер, получившая претензии от контрагентов, которые не смогли сверить данные своих книг покупок с данными книги продаж автора темы.
-Верно ли то, что сверка по отчетам ндс с контрагентом дело добровольное?
-Почему же тогда контрагент так недоумевает??
-Подскажите, может уже большинство сверяются по отчетности ндс, и мы отстаем в этом смысле??
-а если у нас отчеты сдаются через контур, а у контраг-в через сбис, сверка все равно будет, или надо работать в одной системе??
- Аноним
Давняя читательница нашего форума отметила, что скептически относится к такой сверке, так как зачастую она выдает неверный результат и пояснила, каким образом проводится эта процедура.
После того, как будет создан отчет по НДС в Сбисе, (с заполненными книгами покупок и продаж, и заполненными листами самой декларации) рядом с отчетом можно увидеть ссылку "Сверить". ПРи нажатии на нее - открывается портал Сбис и можно посмотреть сверку книги покупок и сверку книги продаж. Ну и смотришь, что там указали контрагенты. Сверяются загруженные файлы, т.е. декларация еще может быть не отправлена, но сф из книг уже видно по сверке.
- Надежда- 25
А вы проводите подобную сверку?
Обсуждение происходит в теме форума «сверка по ндс в эл отчетности сбис».
Пусть налоговые и сверяют-это их работа, они для этого и созданы чтобы проверять да сверять.
ну не должен бухгалтер еще и контрагентов проверять