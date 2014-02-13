Закон об отмене аудиторской тайны внесли в Госдуму
Правительство РФ внесло Госдуму законопроект фактически отменяющий аудиторскую тайну для налоговиков.
Изменения вносятся в пункт 4 статьи 82 Налогового кодекса, где в данный момент указано то, что при осуществлении налогового контроля не допускаются сбор, хранение, использование и распространение информации о налогоплательщике информации, составляющей профессиональную тайну иных лиц, в частности адвокатскую тайну, аудиторскую тайну. Аудиторскую тайну из статьи предлагается исключить. Взамен пункт будет дополнен абзацем, в котором допускается сбор, хранение, использование и распространение информации полученной от аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов в случае, если такую информацию не представил налоговой инспекции проверяемый налогоплтальщик.
Планируется , что закон вступит в силу с 1 января 2018 года.
Аноним, Вы писали:
будете платить деньги за то, чтоб аудитор ровно точно также как и налоговая не видел проблем! а на счет похороним - спорно. Штрафы поднимут за не проведение обязательного и все всё будем ))
Аноним, Вы писали:
да только проблема в том, что аудиторские компании выводят из под надзора Минфина и вводят под надзор Центрального Банка. Который обещает ровно точно также почистить аудиторский рынок, как и банковский. Так что на счет любого бездаря и в том, что аудит похоронен и убит - все очень спорно. Зажимают то как раз по-моему не аудиторов