Закон об отмене аудиторской тайны внесли в Госдуму

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Правительство РФ внесло Госдуму законопроект фактически отменяющий аудиторскую тайну для налоговиков.

Изменения вносятся в пункт 4 статьи 82 Налогового кодекса, где в данный момент указано то, что при осуществлении налогового контроля не допускаются сбор, хранение, использование и распространение информации о налогоплательщике информации, составляющей профессиональную тайну иных лиц, в частности адвокатскую тайну, аудиторскую тайну. Аудиторскую тайну из статьи предлагается исключить. Взамен пункт будет дополнен абзацем, в котором допускается сбор, хранение, использование и распространение информации полученной от аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов в случае, если такую информацию не представил налоговой инспекции проверяемый налогоплтальщик.



Планируется , что закон вступит в силу с 1 января 2018 года.