Клерк.Ру
 

Закон об отмене аудиторской тайны внесли в Госдуму

08.02.17 12:45
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Правительство РФ внесло  Госдуму законопроект фактически отменяющий аудиторскую тайну для налоговиков.

Изменения вносятся в пункт 4 статьи 82 Налогового кодекса, где в данный момент указано то, что при осуществлении налогового контроля не допускаются сбор, хранение, использование и распространение информации о налогоплательщике информации, составляющей профессиональную тайну иных лиц, в частности адвокатскую тайну, аудиторскую тайну. Аудиторскую тайну из статьи предлагается исключить. Взамен пункт будет дополнен абзацем, в котором допускается сбор, хранение, использование и распространение информации полученной от аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов в случае, если такую информацию не представил налоговой инспекции проверяемый налогоплтальщик.

Планируется , что закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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5 мнений
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Аноним
, Пермь
И похороним аудит! Чем будет отличаться аудит от налоговой? Зачем платить деньги за то, что должна делать налоговая?
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Аноним
, Москва

Аноним, Вы писали:

И похороним аудит! Чем будет отличаться аудит от налоговой? Зачем платить деньги за то, что должна делать налоговая?

 будете платить деньги за то, чтоб аудитор ровно точно также как и налоговая не видел проблем! а на счет похороним - спорно. Штрафы поднимут за не проведение обязательного и все всё будем ;)))

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Аноним
, Тула
если раньше целью аудита было выявление недостатков, работа над ошибками и разработка мер для недопущения таких ошибок в будущем, то будут теперь красивенькие заключения, что все ровно, а все косяки будут на отдельной бумажки в черном пакете в темном углу, чтобы налоговая не увидела. Смысл аудита убит. Любой бездарь напишет, что все красиво и аудиторская компания такое заключение поддержит, потому как ежели аудиторы дадут разгромное заключение и на основании его налоговая нагнет проверяемого-клиентов у такой компании не будет. Так и хочется процитировать Лаврова...Да и Шнура про немецкого шпиона...
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Аноним
, Москва

Аноним, Вы писали:

если раньше целью аудита было выявление недостатков, работа над ошибками и разработка мер для недопущения таких ошибок в будущем, то будут теперь красивенькие заключения, что все ровно, а все косяки будут на отдельной бумажки в черном пакете в темном углу, чтобы налоговая не увидела. Смысл аудита убит. Любой бездарь напишет, что все красиво и аудиторская компания такое заключение поддержит, потому как ежели аудиторы дадут разгромное заключение и на основании его налоговая нагнет проверяемого-клиентов у такой компании не будет. Так и хочется процитировать Лаврова...Да и Шнура про немецкого шпиона...

 да только проблема в том, что аудиторские компании выводят из под надзора Минфина и вводят под надзор Центрального Банка. Который обещает ровно точно также почистить аудиторский рынок, как и банковский. Так что на счет любого бездаря и в том, что аудит похоронен и убит - все очень спорно. Зажимают то как раз по-моему не аудиторов

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