Онлайн-кассы с фискальным накопителем – дефицитный товар?

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Готовь сани летом, а телегу – зимой.

Постоянный читатель нашего форума с ником Вилен Гарбузов предостерег коллег и посоветовал не тянуть время и пораньше озаботится покупкой онлайн-кассы. Дело в том, что наш читатель столкнулся с неожиданной проблемой – дефицитом фискальных накопителей.

Сунулся я вчера к производителю, заказать новую кассу с фискальным накопителем, а там в системе заказа остатки по нулям, и страшная фраза «под заказ». Звоню менеджеру по работе с партнёрами, в общем ситуация такая, нет фискальных накопителей. Это те самые модули, которые накапливают чеки и передают их через оператора фискальных данных в налоговую.



Как всегда, не ожидали колхозники, что в декабре снег выпадет. Не произвели Уполномоченные Органы достаточного количества фискальных накопителей и не распространили их по производителям кассовой техники, возник дефицит. Примерно на 2-3 месяца проблема.



В общем имейте в виду, что поставить и подключить кассу сейчас быстро не получится. В первую очередь естественно ФН будут поставляться крупным сетям и т.п. Если у вас до конца ЭКЛЗ в старой кассе осталось менее 2-х месяцев, уже начинайте переход на новый порядок применения ККТ, не ждите.

- Вилен Гарбузов

А вы уже приобрели новую ККТ?

Обсуждение происходит в теме форума «Про 54-ФЗ новое и важное».