Клерк.Ру
 

Онлайн-кассы с фискальным накопителем – дефицитный товар?

08.02.17 14:19
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Готовь сани летом, а телегу – зимой.

Постоянный читатель нашего форума с ником Вилен Гарбузов предостерег коллег и посоветовал не тянуть время и пораньше озаботится покупкой онлайн-кассы. Дело в том, что наш читатель столкнулся с неожиданной проблемой – дефицитом фискальных накопителей.

Сунулся я вчера к производителю, заказать новую кассу с фискальным накопителем, а там в системе заказа остатки по нулям, и страшная фраза «под заказ». Звоню менеджеру по работе с партнёрами, в общем ситуация такая, нет фискальных накопителей. Это те самые модули, которые накапливают чеки и передают их через оператора фискальных данных в налоговую.

Как всегда, не ожидали колхозники, что в декабре снег выпадет. Не произвели Уполномоченные Органы достаточного количества фискальных накопителей и не распространили их по производителям кассовой техники, возник дефицит. Примерно на 2-3 месяца проблема.

В общем имейте в виду, что поставить и подключить кассу сейчас быстро не получится. В первую очередь естественно ФН будут поставляться крупным сетям и т.п. Если у вас до конца ЭКЛЗ в старой кассе осталось менее 2-х месяцев, уже начинайте переход на новый порядок применения ККТ, не ждите.
- Вилен Гарбузов

А вы уже приобрели новую ККТ?

Обсуждение происходит в теме форума «Про 54-ФЗ новое и важное».

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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4 мнения
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Аноним
, Улан-Удэ
вы все врете! у нас все хорошо! все довольны! все есть в наличии! все работает! так шеф налоговой доложил на верх
ИП 6%
Izem
, Москва

Аноним, Вы писали:

вы все врете! у нас все хорошо! все довольны! все есть в наличии! все работает! так шеф налоговой доложил на верх

 А кто говорит обратное, тот раскачивает, эскстремальничает и оппозиционирует. Всё верно. :) Факт дифицита подтверждаю (разрабатываю сайт для ЦТО ККТ, вся информация доступна).

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Аноним
, Уфа

Касс в наличии нет, производители постоянно в течении 2х недель поднимают цены, и заставляют еще отчитываться о факте проданных ККМ с указанием ИНН и строгими сроками установки на учет в ИФНС в течении 7 дней с момента покупки. А уж про постановку на учет в ИФНС я помолчу - это отдельный квест.

Люди которым это нравится
Бухгалтеру
 
Онлайн-касса (54-ФЗ). Как перейти на онлайн-кассу с минимальными затратами
 
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