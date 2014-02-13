Клерк.Ру
 

Правительство ввело мораторий на новые неналоговые платежи

08.02.17 13:19
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Поручение о моратории на новые неналоговые платежи было подписано Дмитрием Медведевым в конце января. Министерствам и ведомствам поручено «воздержаться от принятия и внесения в правительство» проектов актов, предусматривающих новые неналоговые платежи, пока не будет принят закон о порядке их введения и расчета. Мораторий не касается налогов и сборов, пошлин, социальных страховых взносов, передают «Ведомости».

Создать реестр неналоговых платежей и выработать единые подходы к ним президент Владимир Путин поручал правительству еще в марте 2016 г. В октябре была утверждена дорожная карта.

С середины 2000-х появилось 50 обязательных неналоговых платежей, оценивала юрфирма «Пепеляев групп». В 2014 г. за пользование водными объектами бизнесу пришлось заплатить 10,4 млрд руб., за пользование недрами – 90 млрд, еще 21,2 млрд – за пользование радиочастотным спектром. Затем были введены плата за проезд большегрузов по федеральным трассам, взнос за капитальный ремонт, а в этом году компаниям придется заплатить еще и экологический сбор за 2016 год.

Мораторий может существенно сократить возможный рост нагрузки на бизнес, считает Вадим Зарипов из «Пепеляев групп». Например, Минфин предлагал ввести 1%-ный платеж с букмекерской и тотализаторской деятельности, вспоминает он, под мораторий также может попасть обсуждавшийся чиновниками «налог на тунеядство».

Однако без распространения моратория на регионы нагрузка все равно вырастет, предупреждает Зарипов. Например, еще с 2014 г. обсуждалась возможность ввести плату за въезд в центр Москвы. А летом 2016 г. комитет по транспорту рекомендовал Госдуме принять в первом чтении правительственный законопроект, который позволяет региональным и муниципальным властям вводить в регионе платный въезд.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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4 мнения
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Аноним
, Тула
подсказываю, объеденить все в одну кучу, чтобы не было понятно, что и за что. раскидать по бизнесу
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