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Заявление о праве на налоговую льготу по имущественным налогам можно подать в любую ИФНС

08.02.17 15:11
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До 1 апреля 2017 года гражданам необходимо заявить в налоговый орган о праве на льготу по имущественным налогам, напоминает  Управление ФНС Удмуртии. Это касается физических лиц, у которых в 2016 году такое право появилось впервые. 

Обратиться в налоговую инспекцию с заявлением на получение налоговой льготы гражданам необходимо до 1 апреля. Это связано с тем, что именно после этой даты будут формироваться сводные налоговые уведомления за 2016 год. Налогоплательщик может представить такое заявление в любую налоговую, а не только по месту своей регистрации.

Направить заявление об использовании налоговой льготы и подтверждающие право на льготу документы можно любым удобным способом: через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»; почтовым сообщением или обратившись лично в налоговую инспекцию.

К заявлению необходимо дополнительно приложить копию документа, подтверждающую льготу (например, копию пенсионного удостоверения).

Полный перечень категорий граждан, имеющих право на льготу, прописан в статье 407 Налогового кодекса РФ. Помимо этого, льготы по налогу на имущество физических лиц, земельному налогу и транспортному налогу могут быть установлены решениями органов местного самоуправления. Ознакомиться с перечнем налоговых льгот по всем имущественным налогам можно с помощью электронного сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

База данных сервиса содержит следующую информацию:
о законе субъекта Российской Федерации, нормативном правовом акте органа местного самоуправления об установлении налога на соответствующей территории;
о налоговых ставках и льготах, установленных на региональном и местном уровнях;
о налоговых льготах, установленных федеральным законодательством;
о документах, которые необходимо представить в налоговый орган для подтверждения права на применение налоговой льготы.

Чтобы найти информацию в Информационном ресурсе необходимо ввести следующие параметры:
вид налога;
налоговый период;
наименование муниципального образования.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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