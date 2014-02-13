Заявление о праве на налоговую льготу по имущественным налогам можно подать в любую ИФНС

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До 1 апреля 2017 года гражданам необходимо заявить в налоговый орган о праве на льготу по имущественным налогам, напоминает Управление ФНС Удмуртии. Это касается физических лиц, у которых в 2016 году такое право появилось впервые.

Обратиться в налоговую инспекцию с заявлением на получение налоговой льготы гражданам необходимо до 1 апреля. Это связано с тем, что именно после этой даты будут формироваться сводные налоговые уведомления за 2016 год. Налогоплательщик может представить такое заявление в любую налоговую, а не только по месту своей регистрации.



Направить заявление об использовании налоговой льготы и подтверждающие право на льготу документы можно любым удобным способом: через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»; почтовым сообщением или обратившись лично в налоговую инспекцию.



К заявлению необходимо дополнительно приложить копию документа, подтверждающую льготу (например, копию пенсионного удостоверения).



Полный перечень категорий граждан, имеющих право на льготу, прописан в статье 407 Налогового кодекса РФ. Помимо этого, льготы по налогу на имущество физических лиц, земельному налогу и транспортному налогу могут быть установлены решениями органов местного самоуправления. Ознакомиться с перечнем налоговых льгот по всем имущественным налогам можно с помощью электронного сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».



База данных сервиса содержит следующую информацию:

о законе субъекта Российской Федерации, нормативном правовом акте органа местного самоуправления об установлении налога на соответствующей территории;

о налоговых ставках и льготах, установленных на региональном и местном уровнях;

о налоговых льготах, установленных федеральным законодательством;

о документах, которые необходимо представить в налоговый орган для подтверждения права на применение налоговой льготы.



Чтобы найти информацию в Информационном ресурсе необходимо ввести следующие параметры:

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налоговый период;

наименование муниципального образования.