Клерк.Ру
 

Парфюмерию и косметику обложат акцизами

08.02.17 17:22
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Минфин готовит законопроект с изменениями в главу 22 Налогового кодекса "Акцизы". Уведомление об этом размещено сегодня на официальном портале проектов НПА. К подакцизным товарам предлагается отнести спиртосодержащую парфюмерно-косметическую продукцию и продукцию бытовой химии.

Как указывается в кратком описании, проект направлен на противодействие употреблению населением спиртосодержащих жидкостей в пищевых целях, а также обеспечение контроля за использованием этилового спирта, направляемого на производство спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции и продукции бытовой химии.

Кроме того, в документе будет предложено установить единую ставку акциза на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию.

Сам текст законопроекта пока не опубликован.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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5 мнений
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Izem
, Москва

И сахар ещё забыли. Из него недорогой и хороший спирт получается, говорят... И, чтоб, раз, так, в 5 цена поднялась, тогда точно гнать перестанут. Что? Всё дико подорожает? А ничего страшного, народонаселение здоровее будет без сладкого-то. А государство бабла поднимет немерянно на этом...

PS: Шутки - шутками, но я думаю, что до этого после выборов очень даже дойдёт...
PPS: А потом выяснится, что и из картошки самогон можно производить... И из яблок...

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Аноним
, Краснодар

Izem, Вы писали:

И сахар ещё забыли.

PS: Шутки - шутками, но я думаю, что до этого после выборов очень даже дойдёт...
PPS: А потом выяснится, что и из картошки самогон можно производить... И из яблок...

 Точно! Но вообще-то можно гнать даже из дер..., но как-то не очень... Ничего, зерновые культуры нас выручат! Просто сахарная проще и быстрей.

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