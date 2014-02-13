Парфюмерию и косметику обложат акцизами
Минфин готовит законопроект с изменениями в главу 22 Налогового кодекса "Акцизы". Уведомление об этом размещено сегодня на официальном портале проектов НПА. К подакцизным товарам предлагается отнести спиртосодержащую парфюмерно-косметическую продукцию и продукцию бытовой химии.
Как указывается в кратком описании, проект направлен на противодействие употреблению населением спиртосодержащих жидкостей в пищевых целях, а также обеспечение контроля за использованием этилового спирта, направляемого на производство спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции и продукции бытовой химии.
Кроме того, в документе будет предложено установить единую ставку акциза на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию.
Сам текст законопроекта пока не опубликован.
И сахар ещё забыли. Из него недорогой и хороший спирт получается, говорят... И, чтоб, раз, так, в 5 цена поднялась, тогда точно гнать перестанут. Что? Всё дико подорожает? А ничего страшного, народонаселение здоровее будет без сладкого-то. А государство бабла поднимет немерянно на этом...
PS: Шутки - шутками, но я думаю, что до этого после выборов очень даже дойдёт...
PPS: А потом выяснится, что и из картошки самогон можно производить... И из яблок...
Izem, Вы писали:
Точно! Но вообще-то можно гнать даже из дер..., но как-то не очень... Ничего, зерновые культуры нас выручат! Просто сахарная проще и быстрей.
Русский народ непобедим!