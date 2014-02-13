Парфюмерию и косметику обложат акцизами

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Минфин готовит законопроект с изменениями в главу 22 Налогового кодекса "Акцизы". Уведомление об этом размещено сегодня на официальном портале проектов НПА. К подакцизным товарам предлагается отнести спиртосодержащую парфюмерно-косметическую продукцию и продукцию бытовой химии.

Как указывается в кратком описании, проект направлен на противодействие употреблению населением спиртосодержащих жидкостей в пищевых целях, а также обеспечение контроля за использованием этилового спирта, направляемого на производство спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции и продукции бытовой химии.

Кроме того, в документе будет предложено установить единую ставку акциза на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию.

Сам текст законопроекта пока не опубликован.