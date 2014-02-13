Клерк.Ру
 

ИП-работодателям не нужно регистрироваться в ИФНС

08.02.17 16:44
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Начиная с 01.01.2017 регистрация индивидуальных предпринимателей-работодателей в заявительном порядке в качестве страхователей не предусмотрена. Об этом сообщается в письме ФНС № БС-4-11/1628@ от 31.01.2017, выпущенным в связи с многочисленными обращениями по этому вопросу от региональных УФНС.

Согласно статье 431 НК РФ плательщики страховых взносов – ИП, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, исчисляют, уплачивают страховые взносы, а также представляют расчет по страховым взносам в налоговый орган по месту своего жительства. Срок представления расчета за I квартал 2017 г. – 02.05.2017.

Информация, содержащаяся в расчете по страховым взносам, будет направляться налоговым органом в ПФР в соответствии с Соглашением об информационном взаимодействии.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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9 мнений
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Аноним
, Казань

И главный вопрос, на который мне не смогли ответить в ПФР: под каким рег номером сдавать СЗВ-М? Ведь у ИП в наличии только свой рег номер, а как страхователю выдавался отдельный.

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Аноним
, Москва



 


НатальяС, Вы писали:

А тем, кому раньше было 2 номера присвоено, под каким номером СЗВ-М сдавать?

 

Мы как-то ошиблись в СЗВ-М, сдали отчет под номером самого ИП. Так вот, нам сказали, что это не ошибка, они учитывают эти СЗВ все равно по основному номеру ИП, а не по его номеру, ка работодателя. Так что, думаю, надо в ПФР звонить и уточнять, как нужно им. Это же наша раша, здесь один и тот же закон читают по диагонали, горизонтали и вертикали , кому как вздумается))
Клерк
Котища
, Иваново
а как тогда понять - работодатель ИП или нет? то есть ему, как и ООО, придется нулевые 6НДФЛ и расчет по взносам в налоговую сдавать???
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Аноним
, Ульяновск
Если ИП работодатель, то почему "нулевые" расчёты?

Котища, Вы писали:

а как тогда понять - работодатель ИП или нет? то есть ему, как и ООО, придется нулевые 6НДФЛ и расчет по взносам в налоговую сдавать???

 

Клерк
Котища
, Иваново
что б доказать, что он не работодатель. ООО по умолчанию "работодатель", а раз нет начисленной зарплаты, то подаем нулевые расчеты
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Аноним
, Москва
Только сегодня звонила в ФСС и ПФР (СПб), сказали приходить с заявлением и регистрироваться в качестве страхователей. Где истина?
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