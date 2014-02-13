ИП-работодателям не нужно регистрироваться в ИФНС

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Начиная с 01.01.2017 регистрация индивидуальных предпринимателей-работодателей в заявительном порядке в качестве страхователей не предусмотрена. Об этом сообщается в письме ФНС № БС-4-11/1628@ от 31.01.2017, выпущенным в связи с многочисленными обращениями по этому вопросу от региональных УФНС.

Согласно статье 431 НК РФ плательщики страховых взносов – ИП, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, исчисляют, уплачивают страховые взносы, а также представляют расчет по страховым взносам в налоговый орган по месту своего жительства. Срок представления расчета за I квартал 2017 г. – 02.05.2017.

Информация, содержащаяся в расчете по страховым взносам, будет направляться налоговым органом в ПФР в соответствии с Соглашением об информационном взаимодействии.