Три важных письма Минфина по налогу на прибыль в январе 2017 года
08.02.17 16:20
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Эксперт ИРСОТ Станислав Джаарбеков анализирует письма Минфина по налогу на прибыль в январе 2017 года
- 1. О транспортных расходах на доставку сотрудников до места работы и обратно (Письмо Минфина РФ от 10 января 2017 г. № 03-03-06/1/80079).
- 2. Посадочный талон необходим для подтверждения расходов на авиаперелет (Письмо Минфина РФ от 9 января 2017 г. № 03-03-06/1/80056).
- 3. Расходы на размещение рекламы в рекламных материалах покупателя нормируются (Письмо Минфина РФ от 23 декабря 2016 г. № 03-03-06/1/77417).