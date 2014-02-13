В Астраханской и Ростовской области утвердили список местностей, где возможно не применять онлайн-ККТ

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Еще два региона утвердили перечень местностей, отдаленных от сетей связи, на территории которых пользователи могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных.

Постановления Правительства Астраханской области от 31.01.2017 № 14-П и Правительства Ростовской области от 02.02.2017 № 50 опубликованы вчера на Официальном интернет-портале правовой информации.