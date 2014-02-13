В ФНС заявляют об отсутствии проблем при переходе на новые ККМ
ФНС и Минпромторг провели совместное совещание по вопросу перехода на онлайн-ККТ, сообщает пресс-служба налогового ведомства. В совещании приняли участие заместитель Министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, заместитель директора Департамента Минпромторга России Никита Кузнецов, представители Общероссийских общественных организаций «ОПОРА России» и «Деловая Россия», профессиональные участники рынка, объединения предпринимателей и налогоплательщиков-пользователей контрольно-кассовой техники.
С 1 февраля ФНС России регистрирует только онлайн кассы. Отвечая на вопросы представителей ритейла об обеспечении материально-технической базы реформы, участники совещания отметили, что в целом ситуация с производством кассовых аппаратов и фискальных накопителей удовлетворяет имеющиеся потребности рынка.
При этом, представитель одного из производителей фискальных накопителей сообщил, что основной объем производства техники придётся на март и апрель, и уже к июлю количество произведенных накопителей составит около 2 млн экземпляров.
Представители крупных сетей также отметили, что проблем с переходом на новый порядок у них не возникает.
Однако у посетителей нашего форума проблемы уже есть. В частности, вчера они сообщали о дефиците фискальных накопителей. Но есть ли дело ФНС до простых налогоплательщиков, если крупнейшие ритейлеры довольны?
Следует отметить, что заместитель руководителя ФНС России Даниил Егоров в очередной раз подтвердил, что сроки реформы переноситься не будут.
Листопад5, Вы писали:
Я уже представляю.. как сын .. мелкого ИП-ка.. предложил всему классу, а заодно и ещё двум паралелям ..наведаться в гипермаркет за жвачкой. И хорошее дело для зубов..ну и заодно проверить этих "крупняков" на их готовность. Поскольку абсолютно все !!! 90 школьников потребуют у продавцов..направить им онлайн чек на личный майл. Причём в целях защиты почты.. Каждый ЛОГИН будет содержать до 16 знаков в разных регистрах со спец знаками и чередованием букв латинского, русского шрифта .. Проверим ??? И таких идей.. ещё масса!