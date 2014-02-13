Клерк.Ру
 

В ФНС заявляют об отсутствии проблем при переходе на новые ККМ

09.02.17 10:44
Просмотров: 

ФНС и Минпромторг провели совместное совещание по вопросу перехода на онлайн-ККТ, сообщает пресс-служба налогового ведомства. В совещании приняли участие заместитель Министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, заместитель директора Департамента Минпромторга России Никита Кузнецов, представители Общероссийских общественных организаций «ОПОРА России» и «Деловая Россия», профессиональные участники рынка, объединения предпринимателей и налогоплательщиков-пользователей контрольно-кассовой техники.

С 1 февраля ФНС России регистрирует только онлайн кассы. Отвечая на вопросы представителей ритейла об обеспечении материально-технической базы реформы, участники совещания отметили, что в целом ситуация с производством кассовых аппаратов и фискальных накопителей удовлетворяет имеющиеся потребности рынка.

При этом, представитель одного из производителей фискальных накопителей сообщил, что основной объем производства техники придётся на март и апрель, и уже к июлю количество произведенных накопителей составит около 2 млн экземпляров.

Представители крупных сетей также отметили, что проблем с переходом на новый порядок у них не возникает.

Однако у посетителей нашего форума проблемы уже есть. В частности, вчера они сообщали о дефиците фискальных накопителей. Но есть ли дело ФНС до простых налогоплательщиков, если крупнейшие ритейлеры довольны?

Следует отметить, что заместитель руководителя ФНС России Даниил Егоров в очередной раз подтвердил, что сроки реформы переноситься не будут.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Написать свое мнение
6 мнений
Клерк
kordorru
, Барнаул

Листопад5, Вы писали:

ребят, а никто не эксперементировал? не просили в крупных сетях отправить чек на e-meil?

 Я уже представляю.. как сын .. мелкого ИП-ка.. предложил всему классу, а заодно и ещё двум паралелям ..наведаться в гипермаркет за жвачкой. И хорошее дело для зубов..ну и заодно проверить этих "крупняков" на их готовность. Поскольку абсолютно все !!! 90 школьников потребуют у продавцов..направить им онлайн чек на личный майл. Причём в целях защиты почты.. Каждый ЛОГИН будет содержать до 16 знаков в разных регистрах со спец знаками и чередованием букв латинского, русского шрифта .. Проверим ??? И таких идей.. ещё масса!

ИП 6%
Izem
, Москва
Проблема, как минимум, в том, что в реестре ФНС есть всего лишь ОДИН фискальный накопитель – ФН-1, который через 13 месяцев придётся заменить. Хотя в законе написано, что для УСН требуются фискальные накопители со сроком не менее 36-ти месяцев. Однако, достать даже ФН-1 сейчас крайне проблематично. И в свободном доступе нет комплектов модернизации для ККТ с ЭКЛЗ. А цена новых кассовых аппаратов на фоне дифицита постоянно стремится вверх... Ау, ФНС, депутаты и Медведев! В России есть не только большие сети, а ещё и миллионы "мелких" предпринимателей!
Аватар
Аноним
, Самара
Работаю в ЦТО. Проблемы с ФН-1. (да еще какие) Поставщики гонят кассы без ФН-1. И все тупик. Пока не будет фискального накопителя касса мертвый груз. Сейчас привязали ФН-1 к ОФД. Буквально сегодня Такском запросил данные на февраль. Кто будет ставить кассы-онлайн и сроки. Клиенты в шоке. Точных сроков точно сказать не может ни кто. Цен нет. А клиенту важно сколько они заплатят. У нас ИФНС живет своей жизнью и мечтами, производители ККТ  своей. Правительство витает в облаках и кошмарит свой же народ, а мы тут пешки внизу крутитесь , как хотите. 
Веселая бездельница
Mmmaximmm
, Москва
А как же защита персональных данных? Должен ли продавец дать покупателю на подпись согласие на обработку персональных данных, когда получает телефон и мейл?
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Онлайн-кассы, ККТ, ККМ, БСО, Кассовые операции»
Бухгалтеру
 
Онлайн-касса (54-ФЗ). Как перейти на онлайн-кассу с минимальными затратами
 
Бухгалтерские новости
 
ИФНС автоматически снимет с учета устаревшую ККТ без уведомления владельцев
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Онлайн-кассы, ККТ, ККМ, БСО, Кассовые операции»

Все семинары по теме Онлайн-кассы, ККТ, ККМ, БСО, Кассовые операции
Рубрики
еще
»
Мнения112
Аноним прокомментировал материал «Что следует поменять в системе индексации пенсий?»
16:18
Аноним прокомментировал материал «Внимание налогоплательщикам Москвы и Московской области! С 6 февраля изменены реквизиты для уплаты налоговых платежей!»
16:18
Аноним прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
16:13
Аноним прокомментировал материал «Налог на имущество организации: о порядке учета сумм к уплате»
16:12
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «В ФНС заявляют об отсутствии проблем при переходе на новые ККМ»
16:12
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «В ФНС заявляют об отсутствии проблем при переходе на новые ККМ»
16:11
Аноним прокомментировал материал «Отменят или нет транспортный налог? Что известно на данный момент»
16:08
Аноним прокомментировал материал «В ПФР напомнили ИП порядок уплаты фиксированных взносов за 2016 год»
16:08
Аноним прокомментировал материал «ИФНС 2304»
16:01
Аноним прокомментировал материал «Работник в отпуске по уходу за ребенком: особенности трудовых отношений»
15:55
Аноним прокомментировал материал «Согласие участников общества является обязательным условием для повышения зарплаты директору»
15:44
Аноним прокомментировал материал «НАДЕЖДА»
15:34
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «В ПФР напомнили ИП порядок уплаты фиксированных взносов за 2016 год»
15:30
Аноним прокомментировал материал «Исправления и корректировки в счетах-фактурах в 2013 году»
15:30
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Доходы от сдачи в аренду нежилого здания, полученные физическим лицом (не ИП), облагаются НДС»
15:29
Аноним прокомментировал материал «Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач России»
15:01
Аноним прокомментировал материал «Доходы от сдачи в аренду нежилого здания, полученные физическим лицом (не ИП), облагаются НДС»
14:59
Аноним прокомментировал материал «В ПФР напомнили ИП порядок уплаты фиксированных взносов за 2016 год»
14:53
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «В Рязанской области перенесён срок начисления пени на сумму недоимки по налогу на имущество физлиц»
14:52
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Работающим пенсионерам не будут индексировать пенсии»
14:50
Клерк
yante прокомментировал материал «Предупреждение от УФНС Алтая: будьте внимательны при заполнении справки № 2-НДФЛ»
14:49
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «Повышение пенсионного возраста включили в предложения к экономсовету при президенте РФ»
14:49
Аноним прокомментировал материал «Резервы по сомнительным долгам. Расчет и учет»
14:30
Аноним прокомментировал материал «ПФР, не получив данных из ИФНС, пытался взыскать 140 тыс. рублей взносов с ИП, исправно сдающего декларации»
14:23
Аноним прокомментировал материал «Доходы от сдачи в аренду нежилого здания, полученные физическим лицом (не ИП), облагаются НДС»
14:21
Клерк
Olsama-3 прокомментировал материал «Предупреждение от УФНС Алтая: будьте внимательны при заполнении справки № 2-НДФЛ»
14:07
Аноним прокомментировал материал «ИФНС хочет 14, банки хотят 08, но бухгалтеры выбирают 01»
13:59
Аноним прокомментировал материал «Что следует поменять в системе индексации пенсий?»
13:58
Клерк
Елена_N прокомментировал материал «Работающим пенсионерам не будут индексировать пенсии»
13:56
Аноним прокомментировал материал «Сдавая НДС по ТКС, контрагенты сверяют книги продаж и покупок»
13:40
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Доходы от сдачи в аренду нежилого здания, полученные физическим лицом (не ИП), облагаются НДС»
13:37
Аноним прокомментировал материал «Как работает программа софинансирования для пенсионера с 2018 года?»
13:14
Аноним прокомментировал материал «Покупки через интернет. Как без проблем вернуть деньги за товар, который не устроил»
12:59
Аноним прокомментировал материал «Как применяется новая норма о замене штрафа предупреждением»
12:50
Аноним прокомментировал материал «В ФНС заявляют об отсутствии проблем при переходе на новые ККМ»
12:48
Аноним прокомментировал материал «Пенсионер, уволенный в октябре 2016, получит проиндексированную пенсию в феврале 2017»
12:33
еще
 