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При расчете фиксированного взноса для ИП на ОСНО до 2017 года расходы не учитывались

09.02.17 11:17
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До 2017 года на основании пункта 1 части 8 статьи 14 Федерального закона N 212-ФЗ для ИП на ОСНО, доход для целей расчета фиксированных взносов учитывался в соответствии со статьей 227 НК РФ, а не согласно статье 210 НК, которой определена налоговая база по НДФЛ как денежное выражение доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых вычетов.

В связи с этим в целях определения размера страхового взноса по ОПС для ИП на ОСНО налоговые вычеты, предусмотренные главой 23 НК, не учитывались.

На основании изложенного налоговые органы направляли в территориальные органы ПФР сведения о сумме дохода ИП за расчетный период без учета суммы налоговых вычетов, применяемых им при определении налоговой базы по НДФЛ. Об этом извещает Минфин в письме № 03-15-05/1031 от 13.01.2017.

Между тем с 2017 года на основании подпункта 1 пункта 9 статьи 430 НК для ИП на ОСНО доход учитывается в соответствии со статьей 210 "Налоговая база" НК.

Таким образом, в целях определения размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за соответствующий расчетный период для ИП на ОСНО учитываются налоговые вычеты, предусмотренные главой 23 Налогового кодекса.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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