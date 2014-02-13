Клерк.Ру
 

НДФЛ и налог на прибыль при оплате проезда работника в случае его направления в командировку из отпуска

09.02.17 13:47
Просмотров: 

В случае если сотрудник организации в связи со служебной необходимостью направляется организацией в место командирования из места нахождения в отпуске, а по окончании командировки возвращается в место нахождения организации-работодателя, суммы возмещения организацией стоимости проезда сотрудника от места проведения отпуска до места командирования и от места командирования до места работы не подлежат обложению НДФЛ на основании абзаца десятого пункта 3 статьи 217 НК.

Поскольку освобождения от налогообложения сумм оплаты проезда сотрудников организации к месту проведения отпуска НК не предусмотрено, суммы оплаты проезда сотрудников от места командирования к месту проведения отпуска и от места проведения отпуска до места жительства, являясь экономической выгодой сотрудников, подлежат обложению НДФЛ в установленном порядке.

Что касается налога на прибыль, то расходы на оплату проезда работника из места проведения отпуска к месту проведения командировки и из места командировки к месту постоянной работы могут учитываться в составе расходов в целях налогообложения прибыли организаций на основании подпункта 12 пункта 1 статьи 264 НК РФ.

При этом затраты на проезд работника из места командировки к месту проведения отдыха налогоплательщик не вправе учесть в расходах для целей налогообложения прибыли организаций, так как данные расходы не соответствуют требованиям положений статьи 252 Кодекса.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-06/1546 от 17.01.2017.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Семинары по теме «НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)»
Бухгалтеру
 
Как сделать расчет НДФЛ за 2016 год. Сроки, штрафы, примеры
 
Бухгалтерские новости
 
Оплата организацией стоимости проживания работников включается в их доход, облагаемый НДФЛ
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)»

Все семинары по теме НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)
Рубрики
еще
»
Мнения104
Аноним прокомментировал материал «Работник в отпуске по уходу за ребенком: особенности трудовых отношений»
15:55
Аноним прокомментировал материал «Согласие участников общества является обязательным условием для повышения зарплаты директору»
15:44
Аноним прокомментировал материал «НАДЕЖДА»
15:34
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «В ПФР напомнили ИП порядок уплаты фиксированных взносов за 2016 год»
15:30
Аноним прокомментировал материал «Исправления и корректировки в счетах-фактурах в 2013 году»
15:30
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Доходы от сдачи в аренду нежилого здания, полученные физическим лицом (не ИП), облагаются НДС»
15:29
Аноним прокомментировал материал «Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач России»
15:01
Аноним прокомментировал материал «Доходы от сдачи в аренду нежилого здания, полученные физическим лицом (не ИП), облагаются НДС»
14:59
Аноним прокомментировал материал «В ПФР напомнили ИП порядок уплаты фиксированных взносов за 2016 год»
14:53
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «В Рязанской области перенесён срок начисления пени на сумму недоимки по налогу на имущество физлиц»
14:52
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Работающим пенсионерам не будут индексировать пенсии»
14:50
Клерк
yante прокомментировал материал «Предупреждение от УФНС Алтая: будьте внимательны при заполнении справки № 2-НДФЛ»
14:49
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «Повышение пенсионного возраста включили в предложения к экономсовету при президенте РФ»
14:49
Аноним прокомментировал материал «Резервы по сомнительным долгам. Расчет и учет»
14:30
Аноним прокомментировал материал «ПФР, не получив данных из ИФНС, пытался взыскать 140 тыс. рублей взносов с ИП, исправно сдающего декларации»
14:23
Аноним прокомментировал материал «Доходы от сдачи в аренду нежилого здания, полученные физическим лицом (не ИП), облагаются НДС»
14:21
Клерк
Olsama-3 прокомментировал материал «Предупреждение от УФНС Алтая: будьте внимательны при заполнении справки № 2-НДФЛ»
14:07
Аноним прокомментировал материал «ИФНС хочет 14, банки хотят 08, но бухгалтеры выбирают 01»
13:59
Аноним прокомментировал материал «Что следует поменять в системе индексации пенсий?»
13:58
Клерк
Елена_N прокомментировал материал «Работающим пенсионерам не будут индексировать пенсии»
13:56
Аноним прокомментировал материал «Сдавая НДС по ТКС, контрагенты сверяют книги продаж и покупок»
13:40
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Доходы от сдачи в аренду нежилого здания, полученные физическим лицом (не ИП), облагаются НДС»
13:37
Аноним прокомментировал материал «Как работает программа софинансирования для пенсионера с 2018 года?»
13:14
Аноним прокомментировал материал «Покупки через интернет. Как без проблем вернуть деньги за товар, который не устроил»
12:59
Аноним прокомментировал материал «Как применяется новая норма о замене штрафа предупреждением»
12:50
Аноним прокомментировал материал «В ФНС заявляют об отсутствии проблем при переходе на новые ККМ»
12:48
Аноним прокомментировал материал «Пенсионер, уволенный в октябре 2016, получит проиндексированную пенсию в феврале 2017»
12:33
Аноним прокомментировал материал «В Кировской области МФО выдала заём под 2379 % годовых»
12:21
Клерк
Sharlynn прокомментировал материал «Доходы от сдачи в аренду нежилого здания, полученные физическим лицом (не ИП), облагаются НДС»
12:20
Аноним прокомментировал материал «В Тамбове налоговики не принимают отчетность и шантажируют директоров и собственников»
12:10
Аноним прокомментировал материал «Как законно снизить налоги с помощью патентной системы налогообложения»
12:02
Аноним прокомментировал материал «Тренажер сдачи бухгалтерской отчетности за 2016 год. Отчет о движении денежных средств»
11:52
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Право не применять онлайн-ККТ не дает права работать на старой кассовой технике»
11:45
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Доходы от сдачи в аренду нежилого здания, полученные физическим лицом (не ИП), облагаются НДС»
11:44
Клерк
Ставка прокомментировал материал «Минфин «закрыл глаза» на НК РФ: украденный товар не считается расходом»
11:42
Аноним прокомментировал материал «Вячеслав Володин, заместитель председателя депутатской фракции ОВР»
11:41
еще
 