При приобретении жилья до 01.01.2014 имущественный вычет по НДФЛ повторно получить нельзя

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В отношении жилья, приобретенного до 1 января 2014 года, имущественный налоговый вычет как в части расходов на новое строительство, так и в части расходов, направленных на погашение процентов по кредитам, полученным на его приобретение, предоставлялся только в отношении одного и того же объекта недвижимого имущества.

При этом повторное предоставление имущественного налогового вычета, в соответствии со статьей 220 НК РФ, не допускалось.

С 1 января 2014 года внесены изменения в статью 220 НК, касающиеся, в частности, возможности получения имущественного налогового вычета до полного использования его предельного размера без ограничения количества установленных объектов недвижимого имущества, расходы по приобретению или строительству которых могут учитываться в составе имущественного налогового вычета.

Эта норма применяются к налогоплательщикам, которые впервые обращаются в налоговые органы за предоставлением имущественного налогового вычета в отношении объектов недвижимого имущества, по которым документы, подтверждающие право на получение имущественного налогового вычета, датированы начиная с 1 января 2014 года.

При этом согласно пункту 11 статьи 220 НК РФ повторное предоставление налогоплательщику налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220 НК РФ, не допускается.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/1638 от 17.01.2017.