Клерк.Ру
 

Налогоплательщику показалось, что налоговый инспектор требует взятку

09.02.17 12:19
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Читатель нашего форума в недоумении. На что это намекает налоговый инспектор, указывая на требовании о предоставлении документов номер своего мобильного телефона?

Мои руководители три месяца назад открыли магазин в Цао. Усн 15%, кассы, чеки, все ок: работаем чисто и в белую. Приходит вчера в 10 вечера ( уже перед закрытием), странный молодой человек, размахивает корочкой налогового инспектора, вручает моему руководству требование о предоставлении документов по кассе на проверку, пишет номер своего мобильного прям на этом требовании ( кстати, печати налоговой на нем не было), не получив взятки уходит. Скажите, кто сталкивался с такой наглостью налоговых инспекторов? Какие методы борьбы?
- Александра Шульц

Участники дискуссии пытаются разобраться что это было –мошенничество или здесь все вполне законно и это обычная практика, когда требование вручается таким образом.

Одна из читательниц поделилась своим опытом аналогичного процесса получения требования.

Проверка кассовой дисциплины? Тогда все вполне реалистично. У вас еще хоть руководству вручили - у меня вообще умудрились кассиру впихнуть накануне выходных, переходящих в праздники... хорошо хоть не уборщице. Номер для связи, кстати, тоже вручную вписан. Кстати - тоже ЦАО
- Тавита

Так значит оказалось, что автору темы просто показалось?

Обсуждение происходит в теме форума «Налоговый инспектор намекает на взятку».

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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3 мнения
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Аноним
А вы когда нибудь пробовали дозвониться до налоговой по городским телефонам?
Я вот и прошу у инспектора другой телефон для связи- не дает.
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